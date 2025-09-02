필수 육아템 모음전 ‘마마프로젝트’, 2일 네이버 라이브 공개

네이버 쇼핑라이브의 육아 전문 콘텐츠 '마마프로젝트'가 2일 오전 10시 육아 맛집 모음전으로 51회차 라이브 방송을 진행한다고 밝혔다.

''마마프로젝트'는 육아 쇼핑과 실시간 소통을 결합한 네이버 공식 육아 라이브 프로그램으로, 누적 시청자 수 1억 2천 명을 기록하며 육아맘&대디들 사이에서 높은 인기를 얻고 있다. 매 회 실용적인 육아 정보와 인기 브랜드 제품을 소개하며 실시간 채팅을 통한 생생한 소통으로 소비자들의 높은 관심을 받고 있다.

이번 방송에는 영유아 이유식 대표 브랜드 '베베쿡', 아모레퍼시픽의 더마코스메틱 브랜드 '에스트라', 프리미엄 국민 물티슈 '베베숲', 유아동 신발 브랜드 '스텝케어', 영유아 건강 간식 전문 브랜드 '룰루맘', 라이프 스타일 브랜드 '헬로프로젝트' 등 다양한 육아 브랜드들이 출연해 필수 육아템들을 소개할 예정이다.

또한 시청자 참여를 위한 다양한 이벤트가 준비돼 있다. '응원 댓글 이벤트', '라이브 소통왕 선정', '구매 인증 이벤트' 등을 통해 총 140명의 당첨자에게 혜택을 제공할 예정으로, 더 많은 고객에게 기회가 주어지는 만큼 큰 기대를 모으고 있다. 이번 방송은 네이버 대표 쇼호스트인 '미미언니' 노금미 쇼호스트가 진행을 맡아 육아 부모들과의 공감과 소통을 이어갈 계획이다.

마마프로젝트 관계자는 "마마프로젝트는 육아와 관련된 다양한 고민을 공유하고 유용한 정보를 제공하는 소통 중심의 육아 라이브 플랫폼으로 자리 잡고 있다"며, "앞으로도 다양한 브랜드와 콘텐츠를 소개하고, 부모님들과 육아 고민을 나누고 정보를 공유하며 활발한 소통을 지속해 나가겠다"고 전했다.

한편 2일 진행되는 '마마프로젝트' 방송은 네이버 쇼핑라이브 플랫폼에서 누구나 시청 및 참여가 가능하며, 방송 알림 신청 시 다양한 혜택 정보를 빠르게 받아볼 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



