본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

무허가 축사 '고병원성 AI' 발생에…정부, 축사 일제점검

세종=주상돈기자

입력2025.09.02 06:00

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 25일까지 자진신고 기간 운영
향후 6개월간 개선기간 부여
미개선시 과태료·고발 조치

정부가 무허가·미등록 가축사육 농장에 대한 일제 점검에 나서기로 했다. 최근 가축사육업 무허가·미등록 축사에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생함에 따른 것이다.


농림축산식품부는 방역 사각지대를 해소하고 재해 발생을 예방하기 위해 행정안전부와 합동으로 5일부터 25일까지 축사 일제점검을 실시한다고 2일 밝혔다.

무허가 축사 '고병원성 AI' 발생에…정부, 축사 일제점검
AD
원본보기 아이콘

우선 정부는 오는 5~18일 자진신고 기간을 운영해 해당 기간 내에 자진 신고한 농가에 대해서는 허가·등록 절차 이행 및 가축 처분 등을 위한 6개월의 개선기간을 부여할 계획이다. 관련 법령에 따라 허가·등록 없이 가축을 사육하고 있는 경우에는 관할 지방자치단체에 자진신고를 해야 한다.


자진신고 기간 이후 지자체 주관으로 재난·방역·환경·국토부서와 합동 점검반을 구성해 이달 19~25일 현장점검을 실시한다.


정부는 농림사업정보시스템과 이력관리시스템, 국가가축방역통합시스템(KAHIS), 행안부(마을이장단 활용), 지자체의 관련 정보를 교차 확인해 의심 농가를 파악하고, 현장점검을 통해 무허가·미등록 농가를 확인할 계획이다.

점검반은 가금 축종을 우선 점검하고, 적발 농가에 대해서는 관련 법령에 따라 과태료, 고발 조치를 하는 한편 국가가축방역통합시스템 등록과 방역 수칙 지도 등 선제적 방역조치를 시행할 예정이다.


안용덕 농식품부 축산정책관은 "방역의 사각지대에 있는 무허가·미등록 축사로 인해, 축산업 전체가 가축전염병과 재해의 위험에 노출될 수 있다"며 "지자체와 축산단체, 지역 축협 등 축산 관련 관계자와 축산농가 모두 축사 점검에 적극적으로 협조해달라"고 당부했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

3억짜리 로봇도 7000만원이면 '뚝딱'…짝퉁 거리, 로봇 메카로 변신했다[中 휴머노이드 리포트]① 3억짜리 로봇도 7000만원이면 '뚝딱'…짝퉁 거리, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

'990원 소금빵' 논란 있어도 소비자는 환호오픈 전 대기줄도 '마감'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

새로운 이슈 보기