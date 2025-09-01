코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'

1일 하락 출발한 코스피지수가 장중 낙폭을 키우며 3130선에서 거래되고 있다.

이날 오전 2시10분 기준 코스피지수는 전날 대비 50.99포인트(1.60%) 내린 3135.02에 거래됐다. 이날 지수는 21.43포인트(0.67%) 내린 3164.58로 출발해 오후 들어 낙폭을 확대하고 있다. 외국인이 2599억원어치를, 기관은 1555억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 3267억원어치를 홀로 사들였다.

시가총액 상위 종목 중에선 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 917,000 전일대비 33,000 등락률 +3.73% 거래량 165,519 전일가 884,000 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세넉달만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까외국인 순매도에 3180선으로 후퇴한 코스피 전 종목 시세 보기 close (3.62%), 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 115,700 전일대비 3,700 등락률 +3.30% 거래량 2,297,196 전일가 112,000 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세9월 증시, 바구니에 담아둬야 할 ‘숨은 진주’는 전 종목 시세 보기 close (3.39%), HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 414,000 전일대비 7,500 등락률 +1.85% 거래량 471,577 전일가 406,500 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 최대 4배 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 최저금리로!외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세[특징주]'美번스·톨레프슨법 우회수혜 기대' 세진중공업, 5%대↑ 전 종목 시세 보기 close (1.72%), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 323,500 전일대비 5,000 등락률 +1.57% 거래량 230,784 전일가 318,500 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세[클릭 e종목]"현대모비스, 성장 목표 재확인…로보틱스 사업 주목"현대차그룹, 미국에 年 3만대 규모 로봇공장 짓는다(종합) 전 종목 시세 보기 close (0.94%) 등이 상승했다. 반면 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 256,000 전일대비 13,000 등락률 -4.83% 거래량 1,546,889 전일가 269,000 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 [특징주]삼성전자·SK하이닉스, 알리바바 AI 칩 개발 소식에 약세외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세9월 증시, 바구니에 담아둬야 할 ‘숨은 진주’는 전 종목 시세 보기 close (-5.02%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 59,550 전일대비 2,150 등락률 -3.48% 거래량 4,987,631 전일가 61,700 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 9월 증시, 바구니에 담아둬야 할 ‘숨은 진주’는넉달만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까코스피, 외국인 순매도 강화에 다시 3200선 밑으로 전 종목 시세 보기 close (-3.89%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 67,700 전일대비 2,000 등락률 -2.87% 거래량 10,214,588 전일가 69,700 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 [특징주]삼성전자·SK하이닉스, 알리바바 AI 칩 개발 소식에 약세외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세9월 증시, 바구니에 담아둬야 할 ‘숨은 진주’는 전 종목 시세 보기 close (-2.94%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 61,100 전일대비 1,400 등락률 -2.24% 거래량 2,257,389 전일가 62,500 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 최대 4배 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 최저금리로!외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세카카오, 내달 '이프카카오' 콘퍼런스 개최…카톡 개편안 베일 벗는다 전 종목 시세 보기 close (-2.56%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 508,000 전일대비 12,000 등락률 -2.31% 거래량 193,595 전일가 520,000 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인 순매도에 3180선으로 후퇴한 코스피코스피, 외국인 순매도 강화에 다시 3200선 밑으로9월 증시 키워드는 ‘전환’...바구니에 담아둬야 할 종목들은? 전 종목 시세 보기 close (-2.50%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 63,700 전일대비 1,600 등락률 -2.45% 거래량 758,507 전일가 65,300 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 신한카드, '쏠플랜 카드' 출시…주유·쇼핑·OTT 혜택이찬진 금감원장, 업무보고 키워드는 '금융소비자 보호'스테이블 코인 주도권 의지…진옥동 신한 회장·정진완 우리 행장, 서클 사장 면담 전 종목 시세 보기 close (-2.45%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 55,500 전일대비 1,100 등락률 -1.94% 거래량 802,722 전일가 56,600 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (-2.12%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 107,200 전일대비 1,000 등락률 -0.92% 거래량 352,978 전일가 108,200 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 KB캐피탈, 서울보증과 화물차주 지원 업무협약이찬진 금감원장, 업무보고 키워드는 '금융소비자 보호'코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (-1.02%) 등은 하락세를 보였다.

반도체, 화학, 금융지주 업종의 하락세가 두드러졌다. 특히 반도체 분야는 ▲삼성전자와 SK하이닉스의 중국법인에 대한 미국의 '검증된 최종사용자(VEU)' 지위 철회 ▲미국 내 인공지능(AI) 반도체 업종 약세 등 악재가 겹쳤다.

코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 14.33포인트(1.80%) 내린 782.58을 기록했다. 이날 지수는 1.61포인트(0.20%) 내린 795.30으로 출발한 후 하락 폭을 키우고 있다. 외국인이 853억원어치를 팔아치웠다. 개인은 822억원어치, 기관은 174억원어치를 각각 사들이고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 휴젤 휴젤 145020 | 코스닥 증권정보 현재가 329,000 전일대비 13,500 등락률 +4.28% 거래량 80,141 전일가 315,500 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스닥, 외인·기관 동반 순매도에 2% 가까이 급락…800선 '하회'코스피, 외국인 '사자'에 3220선 강세 마감…코스닥 0.86%↑ 전 종목 시세 보기 close (4.12%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 457,000 전일대비 18,500 등락률 +4.22% 거래량 647,955 전일가 438,500 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세넉달만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까외국인 순매도에 3180선으로 후퇴한 코스피 전 종목 시세 보기 close (3.88%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,750 전일대비 1,000 등락률 +2.65% 거래량 815,339 전일가 37,750 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담없는 금리로! 신용미수대환도 OK!연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지! 대체거래소 OK! 전 종목 시세 보기 close (2.25%), JYP Ent. JYP Ent. 035900 | 코스닥 증권정보 현재가 74,000 전일대비 1,300 등락률 +1.79% 거래량 361,927 전일가 72,700 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세[특징주]한한령 해제 기대감 찬물…엔터株 약세코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (1.51%), 에스엠 에스엠 041510 | 코스닥 증권정보 현재가 140,900 전일대비 2,100 등락률 +1.51% 거래량 137,780 전일가 138,800 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜상승 출발 코스피, 3200선 등락…코스닥도 보합권 전 종목 시세 보기 close (1.30%) 등이 상승했다. 반면 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 195,900 전일대비 10,600 등락률 -5.13% 거래량 152,424 전일가 206,500 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'"외국인도 쓸어 담네"…삼성전자發 반도체 랠리 더 강력해진다[실전재테크] 전 종목 시세 보기 close (-5.67%), 케어젠 케어젠 214370 | 코스닥 증권정보 현재가 52,600 전일대비 3,000 등락률 -5.40% 거래량 141,417 전일가 55,600 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'코스피, 3200대 회복…코스닥은 약보합 전 종목 시세 보기 close (-5.40%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 140,100 전일대비 7,300 등락률 -4.95% 거래량 331,240 전일가 147,400 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 전 종목 시세 보기 close (-5.16%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 300,000 전일대비 9,500 등락률 -3.07% 거래량 129,792 전일가 309,500 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세외국인 순매도에 3180선으로 후퇴한 코스피코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (-3.88%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 653,000 전일대비 27,000 등락률 -3.97% 거래량 58,935 전일가 680,000 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세리쥬란 앞세운 파마리서치, 하반기도 성장 지속코스피, 3170선서 횡보…외국인과 기관은 순매도 전 종목 시세 보기 close (-3.60%), 실리콘투 실리콘투 257720 | 코스닥 증권정보 현재가 43,750 전일대비 1,150 등락률 -2.56% 거래량 533,846 전일가 44,900 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close (-3.12%), 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 185,100 전일대비 7,300 등락률 -3.79% 거래량 130,849 전일가 192,400 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세 전 종목 시세 보기 close (-3.12%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 89,800 전일대비 1,800 등락률 -1.97% 거래량 1,602,512 전일가 91,600 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 에이비엘바이오 파킨슨병 신약, 美 1상서 안전성·내약성 확인추가 투자금 마련은 물론 신용미수 대환까지! 연 4%대 최저금리로 당일 OK최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담없는 금리로! 신용미수대환도 OK! 전 종목 시세 보기 close (-2.73%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 268,750 전일대비 4,750 등락률 -1.74% 거래량 97,620 전일가 273,500 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 4배 주식자금, 증권 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로!연 4%대 최저금리 주식자금 출시! 4배 투자금은 물론 신용미수대환까지코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (-2.38%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 46,100 전일대비 900 등락률 -1.91% 거래량 262,471 전일가 47,000 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세[이주의 관.종] AI시대 함께할 '고배당 성장주' 리노공업코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜 전 종목 시세 보기 close (-2.02%), 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 49,950 전일대비 650 등락률 -1.28% 거래량 315,397 전일가 50,600 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세부족한 투자금을 연 4%대 최저금리로! DSR 미적용 상품도 출시!코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 전 종목 시세 보기 close (-1.68%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 119,800 전일대비 1,400 등락률 -1.16% 거래량 193,221 전일가 121,200 2025.09.01 14:20 기준 관련기사 4배 주식자금, 증권 신용미수대환을 연 4%대 부담 없는 금리로!코스피, 외국인 순매도 강화에 다시 3200선 밑으로코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (-1.40%) 등은 하락세를 나타냈다.





