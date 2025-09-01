본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

무주군, 새내기 공무원 25명 임용

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.01 11:05

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

행정·세무·공업·녹지·보건·시설 등

전북 무주군이 1일 새내기 공무원 25명을 임용했다.


군에 따르면 이번에 임용된 신규 공무원은 ▲행정 14명 ▲세무 1명 ▲공업 1명 ▲녹지 1명 ▲보건 2명 ▲시설 5명으로 총 6개 직렬 25명이다. 이들은 무주군청 본청, 직속 기관, 읍·면 행정복지센터에 배치돼 지역발전과 군민 복리 증진을 위한 대민 행정을 수행하게 된다.

무주군 청사 전경. 무주군 제공

무주군 청사 전경. 무주군 제공

AD
원본보기 아이콘

군은 이번 임용으로 휴직 등으로 발생한 결원을 해소할 수 있게 돼 군민에게 보다 안정적이고 신속한 행정서비스를 제공해줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.

한편, 이날 무주군민의집에서 개최된 임용식에서 새내기 공무원들은 복무 선서를 통해 '군민에 대한 봉사자로서 공익을 최우선으로 하고, 청렴하며 소통하는 공직자가 될 것'을 다짐했다.


황인홍 군수는 "공무원으로서 친절과 공정, 비밀엄수, 청렴, 품위 유지의 윤리적 의무를 지키며 군민 목소리에 귀 기울이는 적극 행정을 실천해 주길 바란다"며 "여러분의 힘찬 출발을 응원하면서 항상 자랑스럽고 보람 있는 공직 생활이 될 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.


무주군 새내기 공무원들은 이달 말 '우리군 바로알기' 역량 강화 교육을 통해 공직자로서의 기본 소양과 군정 주요 업무를 공유하며 신속한 업무 적응과 군민 만족 행정서비스 구현에 힘쓸 예정이다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다" 유튜버 슈카 사과 '990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 방산, 폴란드 집결… 폴란드형 K2 전차 최초 공개

퀄리티 유지하고 '이것' 낮춰…'990원 소금빵' 기획자가 말한 비결

"박지성과 이혼 후 셋째 임신? 와우"…김민지, 가짜뉴스 직접 반박

긴장되는 배치 첫날…CPR로 시민 살린 경찰 실습생

툭하면 고장나는 청소기…전문가가 밝힌 '금지 물질'의 정체

어마어마한 중국 태양광…구조조정 본격화

부동산서 주식으로 쏠리는 중국 자금…위안화 약세 우려도

새로운 이슈 보기