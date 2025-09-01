본문 바로가기
롯데카드, 회원전용 쇼핑몰 '띵샵' 개방형 쇼핑몰로 전환

문채석기자

입력2025.09.01 10:00

비회원도, 디지로카앱 없어도 띵샵 URL로 이용

롯데카드는 디지로카앱 롯데카드 회원 전용 쇼핑몰 '띵샵'을 회원 여부와 관계없이 누구나 이용할 수 있는 개방형 쇼핑몰로 전환해 오픈했다고 1일 밝혔다.


롯데카드 '띵샵'. 롯데카드

띵샵은 기존처럼 디지로카앱에서는 물론 애플리케이션(앱) 설치 없이 인터넷 브라우저 상에서 검색해 누구나 접속할 수 있다.

다만 롯데카드 회원이 아닌 경우 네이버·카카오톡 간편 로그인 후 온라인 롯데카드 회원으로 가입해야 쇼핑을 할 수 있다.


결제는 롯데카드 외 타 카드사 카드를 포함해 네이버페이, 카카오페이 결제가 가능하다.


이와 함께 다양한 이벤트도 열린다. 띵샵에 첫 로그인한 고객 전원에게 2000원 할인 쿠폰을 증정한다.

또 이날부터 오는 14일까지 프리미엄 제품 전용관 '엣지'에서 휴대폰을 제외한 상품을 롯데카드로 구매 시 50개월 무이자 할부를 제공한다.


롯데카드 관계자는 "더 많은 고객이 띵샵 서비스를 경험하도록 개방형 쇼핑몰로 전환해 오픈했다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

