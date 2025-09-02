연 4%대 최저금리로 4배 투자금을? 신용미수대환도 OK!

최근 투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 다시금 고조되고 있다.

스탁론은 자기자본을 포함해 최대 400%까지 레버리지 투자가 가능한 증권 연계 신용 상품으로, 기회를 놓치지 않는 투자 고수들 사이에서는 필수 도구로 자리 잡고 있다.

하지만 DSR(총부채원리금상환비율) 규제가 스탁론에도 적용되면서, 기존처럼 자유롭게 이용하기가 어려워진 상황이다. 다른 대출 이력이나 소득 증빙 요건에서 걸림돌이 생기기 때문이다. 여기에 금리 상승까지 겹치며 투자자들의 발목을 잡고 있다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. DSR 무관하게 이용할 수 있는 상품은 물론 연 4%대 최저금리로 이용 가능한 상품까지 취급하며 선택의 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 월 0.4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 21,450 전일대비 650 등락률 +3.13% 거래량 2,230,964 전일가 20,800 2025.09.02 10:18 기준 관련기사 거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장한화엔진, 세계최초 LNG운반선용 VCR 적용엔진 생산AI·바이오·반도체가 새 주도주? 9월 증시 키워드는 ‘전환 전 종목 시세 보기 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 461,000 전일대비 6,000 등락률 +1.32% 거래량 126,015 전일가 455,000 2025.09.02 10:18 기준 관련기사 코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지반도체 부진·외국인 매도세…코스피, 3140대 마감코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩' 전 종목 시세 보기 close , HJ중공업 HJ중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 23,500 전일대비 2,250 등락률 +10.59% 거래량 15,397,765 전일가 21,250 2025.09.02 10:18 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 투자금을 4배까지? 대체거래소 이용자도 가능!NXT 거래도 가능! 연 4%대 금리로 바로 쓰는 주식자금![특징주]HJ중공업, '마스가' 수혜 기대감…15%대↑ 전 종목 시세 보기 close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 226,500 전일대비 11,000 등락률 +5.10% 거래량 1,092,427 전일가 215,500 2025.09.02 10:18 기준 관련기사 한화손보, 보험사 중 유일하게 미래모빌리티 민관협의체 '누마' 참여최대 4배 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 최저금리로!외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close , 나우로보틱스 나우로보틱스 459510 | 코스닥 증권정보 현재가 18,610 전일대비 310 등락률 +1.69% 거래량 478,447 전일가 18,300 2025.09.02 10:18 기준 관련기사 분위기 좋은 비만치료제 테마...비중확대를 고려 중이었다면?[특징주]"해외진출, 성장드라이브" 나우로보틱스, 11%대 상승[클릭 e종목]"나우로보틱스, 해외시장 진출로 성장 드라이브 확대" 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>