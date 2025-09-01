'990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다" 유튜버 슈카 사과

팝업 기획 의도는 '빵플레이션' 현상 대응

"자영업자 비난 의도 아냐"

유튜버 슈카가 저렴한 빵을 만들겠다며 시작한 '이런식빵' 프로젝트. 유튜브 머니코믹스 캡처 AD 원본보기 아이콘

대한민국의 과도한 빵 가격 문제에 대응하겠다며 시중보다 저렴한 가격으로 판매한 유튜브 채널 '슈카월드'의 운영자 슈카가 사과했다.

31일 슈카는 방송을 통해 "싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다. 죄송하다"라며 "자영업자를 비난한 적은 한 번도 없다. 나도 자영업자다. 빵값의 구조적인 문제에 대해 이야기하려던 것인데 다른 방향으로 해석돼 안타깝다"라고 전했다.

앞서 슈카월드는 공간·브랜드 기획사 글로우서울과 협업해 30일 서울 성수동에서 베이커리 팝업 'ETF 베이커리'를 열었다. 주요 빵 가격은 소금빵·플레인 베이글·바게트 990원, 식빵·무화과 베이글 1990원, 명란 바게트 2450원, 오메기 단팥빵 2930원, 표고버섯 트러플 치아바타 3490원, 복숭아 케이크 2호 1만 8900원 등으로 시중가보다 현저히 낮은 가격에 판매했다.

다만 자영업자들은 슈카월드로 인해 자신들이 폭리를 취한다는 이미지가 생길까 봐 우려된다는 반응을 보였다. 한 자영업자는 "나는 소금빵이 하루에 1000개, 1만개씩 팔려도 990원에는 절대 못 판다. 빵 하나 원가가 1000원인데 어떻게 파나. 판매가에 거품이 낀 게 아니라 유통에 거품 껴서 값을 못 내리는 거다"라고 말했다.

또 다른 자영업자는 "며칠 전부터 매출이 급속도로 떨어지더니 손님이 '왜 이렇게 비싸게 파냐. 유튜버가 990원에 파니 빵값이 비싸서 못 사 먹겠다'고 한마디하고 가셨다"며 "새벽 4시 반부터 일어나 작업하는데 허무하다"고 했다.

이어 "그래도 한입 물었을 때 행복할 수 있는 빵을 만들려고 3~4시간 자며 공부하고, 마진 적게 가져가려고 노력하는데, 이렇게 매도당하니 참 씁쓸하다"고 전했다.

반면 소비자인 누리꾼 의견은 달랐다. 이들은 "한국 빵값 비싼 건 맞지 않나. 소금빵을 3000원에 파는 게 더 말이 안 된다" "소비자 입장에서는 당연히 저렴한 게 좋은 것 아닌가. 본인이 싸게 팔겠다는데 자본주의 사회에서 그런 것도 욕먹어야 하나" 등의 반응을 보였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>