"美 중산층 지갑 닫는다…저소득층 이어 소비심리 악화"

비싼 식당 대신 맥도널드…일부는 집에만 머물기도

미국 저소득층에 이어 중산층의 소비심리가 악화하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 31일(현지시간) 보도했다.

중산층을 포함한 미국 소비자 전반의 심리 악화는 시장이 주목하는 주요 심리지표에서 이미 확인된 바 있다. 미시간대가 집계하는 소비자심리지수는 무역 협상 진전과 증시 랠리에 힘입어 지난 6~7월 상승했다가 8월에 58.2를 기록하며 전월 대비 5.7% 반락했다. 경제조사단체 콘퍼런스보드의 소비자신뢰지수도 지난달에 전월 대비 1.3포인트 하락했다.

이에 WSJ는 주요 원인이 미국 중산층의 경제 심리 위축에 있다며 "중산층의 분위기가 '안정'에서 '압박'으로 변했다"고 전했다. 소득 연 5만달러 미만의 가계는 올해 들어 이미 경제 상황에 대한 불안이 커진 상태이고, 가계소득 연 10만달러 이상의 가계는 여전히 낙관론을 유지하고 있는 가운데, 소득 연 5만~10만달러 구간 가계의 심리가 최근 들어 급격히 흔들렸다는 것이다.

WSJ가 인용한 시장조사업체 모닝컨설트의 일간 소비자심리지수 자료에 따르면 연 소득 10만달러 이상 가계와 5만달러 미만 가계는 지난달 심리지수 변화가 크지 않았지만, 5만~10만달러 구간 가계만 심리지수가 4% 가까이 하락했다. 지난 6월 고점과 비교하면 낙폭이 10%를 웃돌았다. 존 리어 모닝컨설트 이코노미스트는 "모든 일이 잘 풀릴 것으로 여겨지면서 중산층 소비자의 심리가 잠시 호전되는 기간이 있었다가 심리가 급격히 악화한 모습"이라고 분석했다.

소매업체 임원이나 경제 전문가들도 최근 중산층의 급격한 심리 악화를 우려하고 있다. 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 최근 공개석상에서 "저소득층은 물론 중산층마저 현재 여윳돈이 없는 상황"이라고 진단했다.

신발 브랜드 크록스의 앤드루 리스 최고경영자(CEO)는 최근 실적 콘퍼런스콜에서 "고가 제품에 집중하는 브랜드들은 실적이 좋은 상황"이라며 "반면 저가 제품 소비자들은 가격 상승에 매우 민감하고 경제 상황을 우려하고 있다. 일부는 아예 집에만 머물고 있다"고 말했다. 또 맥도널드는 최근 실적발표 콘퍼런스콜에서 저소득층 고객이 줄어드는 대신 중산층 소비자들 방문이 늘고 있으며 이런 추세가 지속될 것으로 예상한다고 언급했다.





