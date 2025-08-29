문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
[속보]美 7월 개인소비지출 물가 전년比 2.6%↑…예상치 부합
2025년 08월 29일(금)
슈카월드 '990원 소금빵'에 와글와글…"원가 1000원" vs "한국 빵값 유독 비싸"
옥중소회 밝힌 김건희 "마치 확정적인 사실처럼 매일 새로운 기사 쏟아져"(종합)
"12살에 벌써 합격"…4600명 응시한 검정고시 결과 보니
"집값 싸고 전기료도 덜 나와"…'괴물 폭염'에 사람들 몰린다는 일본 집
[단독]정부, 전세보증 LTV 70%로 낮춘다…갭투기·전세사기 차단 [부동산AtoZ]
"고기 구워먹고 바리스타 배우고" 김호중 들어갔다는 민영교도소
'케데헌' 등장 라면 팔았더니…농심, 1분40초만에 품절
"욕실에 '이것' 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'
월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'