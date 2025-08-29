본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

‘14일간의 열전’… 2025 STAY영덕 추계 중등 축구대회 성료

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.29 12:51

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남순천FC·전북완주FC·부산기장중SCU 각 그룹 우승 차지

전국 중등 축구 유망주들이 기량을 겨룬 '2025 STAY 영덕 추계 중등 축구대회'가 지난 27일을 끝으로 14일간의 열전에 막을 내렸다.


대한축구협회(KFA)가 주최하고 경북도축구협회, 영덕군축구협회, 영덕군체육회가 공동 주관한 이번 대회는 전국 129개 팀(U15 64개 팀, U14 65개 팀)이 참가해 수준 높은 경기력을 선보여 미래 한국 축구의 가능성을 확인시켜 줬다.

이번 대회의 각 그룹 우승팀과 준우승팀은 △U15 청룡그룹 전남순천FC, 경북안동중 △U15 백호그룹 전북완주FC, 경북강구중 △U14 청룡그룹 전북완주FC, 서울LEO FC △U14 백호그룹 부산기장중SCU, 전남순천FC로 결정됐다.


특히 전북완주FC는 U15 백호그룹과 U14 청룡그룹에서 모두 우승을 차지해 두 연령대에서 뛰어난 저력을 과시했다.

2025 STAY영덕 추계 중등 축구대회 U15백호그룹 우승팀 전북완주FC. 영덕군 제공

2025 STAY영덕 추계 중등 축구대회 U15백호그룹 우승팀 전북완주FC. 영덕군 제공

AD
원본보기 아이콘

영덕군은 이번 대회를 성공적으로 개최하기 위해 종합상황실 운영, 경기장별 맞춤형 안전관리, 의료 인력 항시 배치 등 철저하고 노련한 관리와 운영을 보여줘 14일의 적지 않은 기간 동안 큰 사고 없이 무사히 대회를 치를 수 있었다.


또 이번 대회 동안 수천 명의 선수단과 가족, 관계자들이 지역에 장기 체류해 숙박, 음식, 관광 등 다양한 분야에서 지역 경제 활성화에 큰 효과를 발휘한 것으로 평가된다.

김광열 군수는 "이번 대회를 통해 전국 축구 유망주들이 경기를 펼치는 것은 물론 지역에 활력까지 더해주었다"며 "전략적인 스포츠 마케팅과 활발한 대회 유치를 통해 영덕의 매력을 널리 알리고 지역 활성화에 도움이 되도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '취소' 수준 [단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

"바리스타 배우고 고기 구워먹고, 신청자는 폭주"…김호중 때문에 알게 된 민영교도소

"욕실에 '이것' 있다면 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

"과도한 머리손질, 고속도로 한복판에 있는 것과 같아…폐 건강 위협"

손목 위에 제미나이가 들어왔다, 갤럭시 워치 8

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

새로운 이슈 보기