화성송산 포도축제 내달 6~7일 궁평항서 개최

경기도 화성시의 대표적인 지역 축제 중 하나인 '화성송산 포도축제'가 다음 달 6~7일 이틀간 서신면 궁평항 일원에서 개최된다.

'테이스티 송산(Tasty Songsan)'을 주제로 열리는 올해 축제에서는 대표 프로그램인 대형 '포도밟기 체험'과 함께 오크통을 활용한 '미니 포도밟기 체험'이 새로 선보인다.

행사장에 마련된 포도 전시홍보관에서는 직접 포도를 체험하고 즐길 수 있는 체험형 전시가 이뤄진다. 방문객들은 비누 만들기, 염색, 음료 만들기, 품종 맞추기, 당도 측정 등 포도를 소재로 한 다양한 체험을 즐길 수 있다.

관내 농산물과 포도 가공품 판매거리에서는 합리적인 가격으로 지역 특산물을 구매할 수 있으며, 지역 와이너리 업체들이 참여하는 와이너리 존과 미식 공간에서는 다양한 먹거리를 즐길 수 있다.

메인무대와 버스킹존에서는 이틀간 축하공연과 지역 예술인들이 참여하는 거리공연이 이어진다. 가족 단위 관람객을 위한 물놀이터와 휴게 쉼터도 운영된다.

정명근 화성시장은 "화성송산 포도축제는 농업인들과 예술인들이 함께 만드는 맛과 예술이 어우러진 특별한 축제"라며 "달콤한 맛과 풍성한 재미, 다채로운 감동을 선사하는 축제가 될 것"이라고 말했다.

행사에 대한 자세한 내용은 화성시 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.





