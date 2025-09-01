날개 단 국내 조선업종에 올라타 볼까? 투자금이 더 필요하다면

국내 조선업계가 구조 재편과 글로벌 프로젝트 참여를 통해 중장기 성장 모멘텀을 확보하고 있다는 평가가 나온다. 최근 합병과 해외 투자 확대, 방산 매출 강화 전략 등으로 경쟁력을 높이는 움직임이 이어지고 있으며, 북미·유럽 등 주요 시장에서도 협력과 수주 기회가 확대되는 흐름이다.

특히 글로벌 해양 프로젝트와 대형 방산 사업에서 유력한 후보군으로 선정되는 등 산업 전반의 가치 상승이 기대된다는 분석이다. 전문가들은 최소 수년간 긍정적인 흐름이 이어질 수 있다며 비중 확대 관점을 유지하고 있다.

현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 193,300 전일대비 1,200 등락률 +0.62% 거래량 352,417 전일가 192,100 2025.09.01 11:13 기준 관련기사 넉달만에 변심한 외국인, 9월엔 다시 돌아설까4배 주식자금, 증권 신용미수대환을 연 4%대 최저금리로?주식자금 문제로 고민 중? 연 4%대 최저금리로 당일 해결! 전 종목 시세 보기 close , 에르코스 에르코스 435570 | 코스닥 증권정보 현재가 12,910 전일대비 740 등락률 -5.42% 거래량 43,677 전일가 13,650 2025.09.01 11:13 기준 관련기사 [특징주]4월 출생아 반등…에르코스, 5%대↑[특징주]이재명 정책주, 가상대결서 50% 넘어…에르코스 177% ↑[특징주]에르코스, '스팩 상장' 첫날 20%대 ↑ 전 종목 시세 보기 close , HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 512,000 전일대비 8,000 등락률 -1.54% 거래량 119,286 전일가 520,000 2025.09.01 11:13 기준 관련기사 외국인 순매도에 3180선으로 후퇴한 코스피코스피, 외국인 순매도 강화에 다시 3200선 밑으로9월 증시 키워드는 ‘전환’...바구니에 담아둬야 할 종목들은? 전 종목 시세 보기 close , HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 38,950 전일대비 1,200 등락률 +3.18% 거래량 647,476 전일가 37,750 2025.09.01 11:13 기준 관련기사 외국인·기관 '팔자' 코스피 하락출발…코스닥도 약세최대 4배 주식자금을 연 4%대 부담없는 금리로! 신용미수대환도 OK!연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지! 대체거래소 OK! 전 종목 시세 보기 close , 범한퓨얼셀 범한퓨얼셀 382900 | 코스닥 증권정보 현재가 24,650 전일대비 950 등락률 +4.01% 거래량 756,248 전일가 23,700 2025.09.01 11:13 기준 관련기사 [특징주]범한퓨얼셀, 고객사 캐나다 잠수함 수주 기대감에 25%↑[클릭 e종목]"범한퓨얼셀, K방산 통한 해외진출 기대"[클릭 e종목]"범한퓨얼셀, 잠수함용 연료전지 주목해야" 전 종목 시세 보기 close

