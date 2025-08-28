본문 바로가기
[내일날씨]체감 35도 무더위 이어져…수도권·제주도 소나기

이지은기자

입력2025.08.28 22:13

금요일인 29일은 전국 대부분 지역이 낮 기온이 35도까지 오르는 등 무더운 가운데 일부 지역에는 소나기가 내리겠다.


28일 기상청에 따르면 29일 아침 최저기온은 22~27도, 낮 최고기온은 30~35도로 예보됐다. 체감온도는 대부분 지역에서 최고 33도 안팎까지 올라가겠다.

[내일날씨]체감 35도 무더위 이어져…수도권·제주도 소나기
지역별 낮 최고기온은 △서울 31도 △인천 30도 △춘천 31도 △강릉 35도 △대전 33도 △대구 35도 △전주 33도 △광주 34도 △부산 33도 △제주 33도로 예상된다.

아침 최저기온은 △서울 26도 △인천 26도 △춘천 24도 △강릉 27도 △대전 25도 △대구 25도 △전주 25도 △광주 25도 △부산 26도 △제주 27도다.


수도권과 강원내륙·산지 등에서는 소나기가 내리겠다. 새벽 경기북부 강원북부내륙에서 시작된 소나기는 오전 서울·인천·경기남부 등 수도권과 충남권, 충북북부, 그 밖의 강원내륙·산지로 확대될 것으로 전망됐다. 오후에는 제주도에 소나기 소식이 있겠다.


예상 강수량은 △수도권 5~60㎜ △강원도 5~60㎜ △충청권 5~30㎜ △제주도 5~20㎜다.




이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
