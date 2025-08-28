메가스터디교육, ‘제2회 엘리하이 키즈모델 선발대회’ 최종 6인 발표

메가스터디교육이 주최한 '제2회 엘리하이 키즈모델 선발대회'가 최종 6인의 키즈모델을 발표하며 대단원의 막을 내렸다. 당초 5명을 선발할 예정이었으나, 높은 관심과 열띤 호응에 힘입어 한 명을 추가로 발탁했다.

이번 대회는 온라인 학습 브랜드 엘리하이&키즈&엠베스트의 새로운 얼굴을 찾기 위해 마련된 프로젝트로, 유아부터 중학생까지 폭넓은 연령대의 참가자들이 지원하며 큰 주목을 받았다. 지난 8월 12일 접수 마감을 끝으로 본격적인 심사가 진행됐으며, 그 결과 남소이, 문민준, 안백현, 유리온, 이나은, 임설 등 총 6명의 참가자가 최종 모델로 선정되었다.

선발된 키즈모델들은 아역 광고 캐스팅 실적 1위의 연기 아카데미 '퍼스트액터스'에서 전문 교육을 받은 뒤, 엘리하이 전속 모델 유재석과 함께하는 광고 촬영, 홈쇼핑 방송 출연 등 다양한 활동에 나설 예정이다.

메가스터디교육 관계자는 "이번 대회를 통해 학생들의 창의성과 학습에 대한 열정, 밝고 건강한 에너지를 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 유·초·중 온라인 학습의 대표 브랜드로서 아이들이 즐겁게 배우고 성장하도록 돕는 동시에, 새로운 도전을 통해 자신감을 키워갈 수 있는 다양한 기회를 마련하겠다"고 밝혔다.

최종 선발된 6인의 키즈모델 명단과 대회 관련 자세한 내용은 엘리하이 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



