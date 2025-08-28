전주대, 구직 청년 대상 '이차전지 교육'

"지역 주력 산업 맞춘 전문인력 양성"

전주대학교 대학일자리플러스센터는 지난 25~27일 에너지신산업 분야 취업을 준비하는 청년 13명을 대상으로 '이차전지 교육(1차)'을 실시했다고 28일 밝혔다.

전주대 대학일자리플러스센터는 지난 25~27일 에너지신산업 분야 취업을 준비하는 청년 13명을 대상으로 '이차전지 교육'을 실시했다. 전주대 제공

이번 교육은 이차전지 분야 진출을 희망하는 청년들의 실무 역량과 전문성을 강화하기 위해 마련됐으며, 전북대와 전북기계공업고등학교 재학생 및 졸업생 등이 참여해 지역 청년까지 대상을 확대해 진행됐다.

주요 교육 과정은 인벤터(Inventor) 프로그램을 활용한 배터리팩 부품 설계 실습으로 구성됐다. ▲프로젝트 설정 ▲부품 템플릿 작성 ▲조립품 모델링 ▲도면 이해 및 작성 등 실무 중심의 커리큘럼으로 진행됐다. 오는 11월에는 '배터리팩 부품 구조 해석(ANSYS Mechanical)'을 주제로 2차 교육 과정이 이어질 예정이다.

신숙경 전주대 대학일자리플러스센터 센터장은 "이번 교육은 전북도 특화산업인 이차전지 분야의 인재를 양성하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 지역 주력 산업에 맞춘 전문 인력 양성 교육을 지속적으로 운영해 청년들의 실질적인 취업 경쟁력을 높이기 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



