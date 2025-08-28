본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전주대, 구직 청년 대상 '이차전지 교육'

호남취재본부 김우관기자

입력2025.08.28 14:29

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"지역 주력 산업 맞춘 전문인력 양성"

전주대학교 대학일자리플러스센터는 지난 25~27일 에너지신산업 분야 취업을 준비하는 청년 13명을 대상으로 '이차전지 교육(1차)'을 실시했다고 28일 밝혔다.

전주대 대학일자리플러스센터는 지난 25~27일 에너지신산업 분야 취업을 준비하는 청년 13명을 대상으로 '이차전지 교육'을 실시했다. 전주대 제공

전주대 대학일자리플러스센터는 지난 25~27일 에너지신산업 분야 취업을 준비하는 청년 13명을 대상으로 '이차전지 교육'을 실시했다. 전주대 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 교육은 이차전지 분야 진출을 희망하는 청년들의 실무 역량과 전문성을 강화하기 위해 마련됐으며, 전북대와 전북기계공업고등학교 재학생 및 졸업생 등이 참여해 지역 청년까지 대상을 확대해 진행됐다.


주요 교육 과정은 인벤터(Inventor) 프로그램을 활용한 배터리팩 부품 설계 실습으로 구성됐다. ▲프로젝트 설정 ▲부품 템플릿 작성 ▲조립품 모델링 ▲도면 이해 및 작성 등 실무 중심의 커리큘럼으로 진행됐다. 오는 11월에는 '배터리팩 부품 구조 해석(ANSYS Mechanical)'을 주제로 2차 교육 과정이 이어질 예정이다.

신숙경 전주대 대학일자리플러스센터 센터장은 "이번 교육은 전북도 특화산업인 이차전지 분야의 인재를 양성하기 위해 마련됐다"며 "앞으로도 지역 주력 산업에 맞춘 전문 인력 양성 교육을 지속적으로 운영해 청년들의 실질적인 취업 경쟁력을 높이기 위해 적극 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

트럭 덮쳤지만 '멀쩡' 18개월 두 아이 지켜낸 아이오닉5

제니도 마시는 '녹색 음료' 뭐길래…세계 곳곳서 난리

범죄심리학자 '박지선 교수'가 선택한 길

"7000원에 10번 시켰다" 배민 난데없는 치킨대란 왜?

신주쿠서 파는 강원도 빵 먹으려고…일본 MZ들 "50분 줄서도 아깝지 않아"

더위만 버티면 끝?…알고 보니 '빠르게 늙고 있었다'

윤석열, 내란 재판 6회 연속 '버티기'…"구치소서 강제인치 불가능"

새로운 이슈 보기