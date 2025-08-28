하나은행, 세종시 장애인체육회에 발전기금 1000만원 전달

시계방향으로 이동열 하나은행 충청영업그룹 부행장, 최민호 세종시장. / 사진= 문화체육관광국 제공 AD 원본보기 아이콘

세종시 장애인체육회가 27일 하나은행으로부터 장애인 체육 발전을 위한 기금 1000만 원을 기탁받았다고 28일 밝혔다.

이날 전달식에는 최민호 세종시장(장애인체육회장)을 비롯해 이동열 하나은행 충청영업그룹 부행장, 오세진 하나은행 대전세종본부 지역대표 등이 참석했고, 기탁받은 기금은 ▲장애인 체육 지원 ▲장애 학생·선수 장학금 수여 ▲우수선수 지원 ▲장애인단체 체육 사업 지원 ▲생활체육 프로그램 지원 등 세종시 장애인 체육 발전을 위해 사용된다.

이동열 하나은행 충청영업그룹 부행장은 "장애인 체육인들을 위한 발전 기금을 통해 지역 사회와 상생할 수 있는 뜻깊은 길이 마련돼 기쁘다"며 "앞으로도 다양하고 지속적인 나눔 활동으로 우리 사회에 더 많은 기적이 일어날 수 있도록 앞장서겠다"고 말했다.

최민호 장애인체육회장은 "장애인 체육 발전을 위한 기금을 지원해 주셔서 감사드린다"며 "지역 내 장애인 체육인들이 골고루 지원받을 수 있도록 소중히 사용하겠다"고 말했다.





