증권가에서 지속 "매수" 추천하더니 결국 …"160만원 돌파"

최근 국내 주식시장에서 '한번 잡은 종목은 끝까지 가져간다'는 전략으로 높은 수익률과 적중률을 기록한 최진성 대표가 개인투자자들 사이에서 큰 주목을 받고 있다.

■ 최진성 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

최 대표는 매일 아침 내일의 상한가 후보 종목과 당일 장세 전망, 핵심 시황을 투자 초보도 이해할 수 있을 만큼 친절하고 구체적인 해설로 제공한다. 특히, 향후 산업 변화를 선도할 핵심 섹터를 분석해 5종목 내외로 압축한 전략 포트폴리오를 제시해 효율적인 매매를 가능하게 한다.

이러한 전략은 투자자들이 흔히 범하는 '늦은 진입'이나 '일찍 손절'의 함정을 피하고, 꾸준히 자산을 불려나갈 수 있도록 돕는다. 실제로 최근 섹터 순환 장세에서도 최 대표는 한 발 빠른 선점과 안정적인 매도 타이밍으로 회원들의 누적 수익률을 끌어올렸다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

더 주목할 점은, 이 모든 정보와 전략을 최 대표의 공식 텔레그램 채널에서 무료로 제공한다는 사실이다. 투자자 입장에서는 고가의 유료 리포트 없이도 매일 '실전 매매 노하우'와 '종목 선별 리스트'를 받아볼 수 있는 셈이다.

최진성 대표는 "주식은 속도가 아니라 정확성"이라며, "한번 잡은 종목을 사골처럼 우려내는 집중 매매로 안전하게 수익을 극대화할 수 있다"고 강조했다.

▶▶ [ 최진성 대표 공개채널 무료 입장하기 ] (클릭)

최근 핫이슈 종목

골드앤에스 골드앤에스 035290 | 코스닥 증권정보 현재가 397 전일대비 2 등락률 +0.51% 거래량 184,260 전일가 395 2025.08.29 09:18 기준 관련기사 골드앤에스, 토킹클럽 AI 시대 영어 교육 전략 제시 명사 초청 강연 성료골드앤에스, 토킹클럽 디지털 수업 프로그램 'TAP' 출시…참여형 수업으로 학습 효과 극대화골드앤에스, 토킹클럽 '2025 우수분원 시상식 및 전국 분원장 워크숍' 성료 전 종목 시세 보기 close , 하나마이크론 하나마이크론 067310 | 코스닥 증권정보 현재가 13,810 전일대비 20 등락률 -0.14% 거래량 316,473 전일가 13,830 2025.08.29 09:18 기준 관련기사 [특징주]하나마이크론, 인적분할 철회 소식에 9%↑[클릭 e종목]"하나마이크론, 주목해야 할 OSAT"지난달 3조 팔았던 외국인 이달엔 1.7조 샀다…반도체주 집중 매수 전 종목 시세 보기 close , 나우로보틱스 나우로보틱스 459510 | 코스닥 증권정보 현재가 16,780 전일대비 300 등락률 +1.82% 거래량 193,562 전일가 16,480 2025.08.29 09:18 기준 관련기사 나우로보틱스, 인하대와 차세대 휴머노이드 구동모듈용 고정밀 감속기 공동개발 착수연 4%대 최저금리로 주식자금 고민 해결! 당일 실행, 대체거래소도 가능[특징주]나우로보틱스, 글로벌Z사향 로봇 개발 막바지 소식에 강세 전 종목 시세 보기 close , 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 7,800 전일대비 220 등락률 +2.90% 거래량 1,983,939 전일가 7,580 2025.08.29 09:18 기준 관련기사 페이코인, CU편의점 등 가상자산 실생활 결제 확대다날, 국내 최초 '통합 스테이블코인 생태계 구축' 위해 '엑셀라' 파트너사로 선정비트코퍼레이션, KLPGA 홀인원 달성 박민지에게 AI로봇커피 증정 전 종목 시세 보기 close , 유니테크노 유니테크노 241690 | 코스닥 증권정보 현재가 3,555 전일대비 10 등락률 -0.28% 거래량 287,714 전일가 3,565 2025.08.29 09:18 기준 관련기사 [특징주]유니테크노, 산업용 ESS 부품 수주 소식에 8%↑유니테크노, 47억 규모 자사주 소각 결정[특징주]유니테크노, 美·배터리셀 케이스 공장 설립+무상증자 강력 검토↑ 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>