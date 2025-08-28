본문 바로가기
금융

IBK기업은행, 하반기 신입 행원 180명 공채

문채석기자

입력2025.08.28 10:50

금융일반 등 4개 분야
12월 초 합격자 발표

IBK 기업은행 은 올해 하반기 신입행원 180명을 공개 채용한다고 28일 밝혔다.


서울 중구 을지로 IBK기업은행 본사. 기업은행

모집분야는 금융일반, 디지털, 정보기술(IT), 고졸인재 4개다.

지원서를 다음 달 15일까지 받고 서류심사·필기·실기·면접시험을 거쳐 오는 12월 초 합격자를 발표한다.


기업은행은 다음 달 1일 오후 3시 기업은행 유튜브 채널에서 온라인 채용설명회를 한다. 다음 달 2일부터 2주간 주요 대학을 찾아 채용 설명회를 개최한다.


기업은행 관계자는 "앞으로도 청년을 위한 양질의 일자리를 제공해 청년고용 창출을 선도하겠다"며 "공정한 채용을 위해 이번 채용에도 장애인 가점제도를 운영할 예정"이라고 말했다.

기업은행은 청년인턴 채용도 진행할 예정이다. 이를 통해 현장 실무 경험과 'IBK창공' 혁신기업과의 프로젝트 기회를 제공한다. 오는 10월 말께 청년인턴 채용공고를 할 예정이다.


채용 관련 자세한 내용과 설명회 일정은 기업은행 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
