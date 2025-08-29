국내 조선업 재편, 글로벌 무대서 기회 확대

국내 조선업계가 구조 재편과 글로벌 프로젝트 참여를 통해 중장기 성장 모멘텀을 확보하고 있다는 평가가 나온다. 최근 합병과 해외 투자 확대, 방산 매출 강화 전략 등으로 경쟁력을 높이는 움직임이 이어지고 있으며, 북미·유럽 등 주요 시장에서도 협력과 수주 기회가 확대되는 흐름이다.

특히 글로벌 해양 프로젝트와 대형 방산 사업에서 유력한 후보군으로 선정되는 등 산업 전반의 가치 상승이 기대된다는 분석이다. 전문가들은 최소 수년간 긍정적인 흐름이 이어질 수 있다며 비중 확대 관점을 유지하고 있다.

카카오, 내달 '이프카카오' 콘퍼런스 개최…카톡 개편안 베일 벗는다
연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지! 대체거래소 OK!
[단독]이찬진 금감원장, 첫 '네이버·카카오·토스·쿠팡·배민' CEO 간담회 요청

현대차·기아, 美 생산 두자릿수 증가…올해 80만대 넘는다
[타볼레오]아이오닉 6 '국내 최장 주행거리 1등' 뽐낼만하네
현대차 노조 '파업 위기감'…기본급 인상 14만원 vs 8만원

코스피, 외국인 순매도 강화에 다시 3200선 밑으로
코스피, 3170선서 횡보…외국인과 기관은 순매도
코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세

성장 모멘텀 충분한데 단기 조정? 화장품株 저가매수 노려볼 만
[특징주]지투지바이오, 코스닥 상장 첫날 60%대↑

[특징주]세진중공업, 군산조선소 MRO 전환 반사 수혜 기대감에 신고가
[클릭 e종목]"세진중공업, 하반기 납품 급증‥매출·이익률↑"
올해 주가 눈높이 가장 많이 오른 곳은 'HD현대일렉트릭'

