본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

국내 조선업 재편, 글로벌 무대서 기회 확대

입력2025.08.29 10:42

시계아이콘01분 01초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국내 조선업계가 구조 재편과 글로벌 프로젝트 참여를 통해 중장기 성장 모멘텀을 확보하고 있다는 평가가 나온다. 최근 합병과 해외 투자 확대, 방산 매출 강화 전략 등으로 경쟁력을 높이는 움직임이 이어지고 있으며, 북미·유럽 등 주요 시장에서도 협력과 수주 기회가 확대되는 흐름이다.


특히 글로벌 해양 프로젝트와 대형 방산 사업에서 유력한 후보군으로 선정되는 등 산업 전반의 가치 상승이 기대된다는 분석이다. 전문가들은 최소 수년간 긍정적인 흐름이 이어질 수 있다며 비중 확대 관점을 유지하고 있다.

국내 조선업 재편, 글로벌 무대서 기회 확대
AD
원본보기 아이콘

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.


◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 월 0.4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.


이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.


○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS


카카오 , 현대차 , 알테오젠 , 지투지바이오 , 세진중공업


※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '취소' 수준 [단독]최교진, 음주운전 당시 만취였다… 0.187% '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"당신 해고야"…Fed 이어 CDC, 트럼프 행정부 연이은 고위직 해임

"바리스타 배우고 고기 구워먹고, 신청자는 폭주"…김호중 때문에 알게 된 민영교도소

"욕실에 '이것' 있다면 당장 버려라"…의사들은 절대 안 쓴다는 '샤워용품'

"과도한 머리손질, 고속도로 한복판에 있는 것과 같아…폐 건강 위협"

손목 위에 제미나이가 들어왔다, 갤럭시 워치 8

월남개미, 4100억 들고 '부릉~'…우물쭈물 코스피 1등 빼앗은 '이곳'

말라버린 아랄해…그래도 삶은 이어진다

새로운 이슈 보기