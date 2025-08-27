본문 바로가기
러트닉 "韓·日 자금으로 인프라 건설"…美, 동맹 상대로 '관세 장사'

뉴욕=권해영특파원

입력2025.08.27 23:38

수정2025.08.27 23:42

언론사 홈 구독
러트닉 상무장관, CNBC 인터뷰
"교역국, '강한 미국＝세계 성공' 이해"

도널드 트럼프 미국 행정부가 한국과 일본의 대미 투자금을 활용해 국가경제안보기금을 조성하겠다고 밝혔다. 동맹국에 대한 초고율 관세 압박을 무기 삼아 확보한 자금을 자국 인프라 재건에 투입하겠다는 구상이다.


EPA연합뉴스

EPA연합뉴스

하워드 러트닉 미 상무장관은 26일(현지시간) CNBC 방송 인터뷰에서 "일본과 한국, 그리고 다른 국가들의 자금으로 국가 및 경제 안보 기금을 마련할 것"이라며 "이는 트럼프 대통령이 관세를 활용해 성사시킨 거래로, 그들은 미국의 사회기반시설 건설을 위해 우리에게 자금을 댈 것"이라고 말했다.

러트닉 장관은 이 기금이 관세 수입이 아니라 "강력한 미국이 세계의 성공에 필수적이란 점을 이해한 국가들의 약속에서 비롯된 것"이라고 주장했다.


앞서 한국은 지난달 미국에 총 3500억달러 규모를 투자하는 조건으로 한국산 모든 수입품과 자동차·차 부품에 부과되는 관세를 25%에서 15%로 낮추기로 했다. 우리보다 앞서 미국과 무역 협상을 타결한 일본도 5500억달러의 대미 투자를 조건으로 일본산 수입품에 대한 관세를 15%로 인하했다. 하지만 투자 방식을 놓고 한일 양국 모두 보증-대출 중심 펀드 조성을 주장하고 있어, 직접 투자 비중 확대를 요구하는 미국과 이견을 좁히지 못하고 있다.


앞서 러트닉 장관은 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 엑스(X·옛 트위터)에도 한국의 대미 투자 이익의 90%를 미국이 보유해야 한다는 구상을 밝힌 바 있다. 이번에는 한국, 일본 등의 대미 투자 기금 활용 방안을 보다 명확히 제시한 것으로 보인다.

아울러 러트닉 장관은 트럼프 행정부가 인텔에 보조금을 지급하는 대신 지분 10%를 취득한 것과 같은 방식으로 미 방산업체 지분 확보를 검토하고 있다고 언급했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
언론사 홈 구독
