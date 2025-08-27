본문 바로가기
170여명 개인정보 무단 공개…텔레그램 '수용소' 운영자 구속

김진영기자

입력2025.08.27 21:43

시계아이콘00분 21초 소요
수백명이 참가한 텔레그램 대화방에 피해자들의 개인정보를 무단으로 게시하며 금전을 요구한 10대 운영자가 경찰에 구속됐다.


경기남부경찰청 사이버수사대는 최근 A씨를 성폭력범죄의처벌등에관한특례법·정보통신망법·개인정보 보호법 위반 및 공갈미수 등 혐의로 구속했다고 27일 밝혔다.

A씨는 지난 1월부터 최근까지 텔레그램에 '수용소'라는 단체대화방을 운영하면서 피해자들의 나이, 얼굴, 직업, 학력 등 개인 신상과 관련한 내용을 무단으로 게시한 뒤 해당 데이터 삭제의 대가로 금전 지급을 협박한 혐의를 받는다.


A씨가 운영한 대화방에는 수백명이 참가 중이며, 170여명이 이 같은 수법에 피해를 본 것으로 경찰은 파악하고 있다.


경찰 관계자는 "A씨는 '제보'라는 형식으로 피해자들의 정보를 누군가로부터 전달받아 단체대화방에 게시했다"며 "대화방을 공동으로 운영한 공범들에 대해서 추가 수사 중"이라고 설명했다.

연합뉴스

연합뉴스

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

