김현민기자

입력2025.08.27 16:09

[포토] 민주당에 항의하는 송원석-임이자
27일 국회 본회의에서 국가인권위원회 위원(이상현, 우인식) 선출안이 부결되자 국민의힘 송언석 원내대표와 임이자 의원이 더불어민주당 김병기 원내대표에게 항의하고 있다.





