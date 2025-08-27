본문 바로가기
여주도시공사, 2025 홀인원 파크골프 공유학교 운영

이종구기자

입력2025.08.27 14:26

경기 여주도시공사(사장 임명진)에서 운영 중인 여주파크골프장에서는 오는 9월 6일부터 11월 1일까지 매주 토요일, 관내 초·중·고 학생을 대상으로 '여주 파크골프 홀인원 공유학교'를 운영한다.

점동파크골프장. 여주도시공사 제공

점동파크골프장. 여주도시공사 제공

이번 프로그램은 지역사회 인프라인 오학파크골프장과 점동파크골프장을 활용하여 학생들에게 다양한 신체활동 및 여가 체험 기회를 제공하고, 학교 밖 마을교육공동체 실현을 목표로 기획되었다.


총 34명의 학생이 참여하는 이번 공유학교는 1기(15명), 2기(19명)로 나누어 각 12차시씩 운영되며, 이론교육, 기술 실습(티샷, 퍼팅, 어프로치) 및 18홀 라운딩 체험 등 실전 중심의 파크골프 교육으로 구성되어 있다.

프로그램은 파크골프 지도자 자격을 보유한 강사진이 참여하여 전문성을 높였으며, 강원종 (前)여주고등학교 교사와 권기연 강천중학교 교사가 각각 강사로 참여한다.


여주도시공사와 여주교육지원청은 이번 프로그램을 통해 학생들의 건강 체력 증진과 집중력 강화, 자기주도적 여가활동 능력 향상, 지역 자원을 활용한 지속 가능한 체험 교육 모델 창출이라는 성과를 기대하고 있다.


또한, 프로그램 참여 학생들은 안면 인식 시스템을 통한 사전 등록 절차를 통해 안전하고 체계적인 운영을 도모할 계획이다.

임명진사장은 "앞으로도 여주교육지원청과 협력하여 학생들의 성장과 삶에 의미 있는 체험교육을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

