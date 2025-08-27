김재원 "김문수 패인은 '한동훈 공천' 발언…尹 면회, 당대표 결정 따를 것"

"한동훈, 직접 거명하지 말았어야" 패인 진단

"국민의힘, 분당 가능성 없어" 논란 일축

지난 대선에서 김문수 당시 대선후보의 비서실장을 지냈던 김재원 국민의힘 최고위원이 김문수 당 대표 후보의 선거 패배 원인으로 "한동훈 전 대표를 공천하겠다고 말했기 때문"이라고 진단했다. 27일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연한 김 최고위원은 "제가 10번 이상 김 후보에 '한 전 대표를 직접 거명하는 건 당원들의 반발을 불러일으키니 자제해달라'고 말했는데 잘 받아들여지지 않았다"고 운을 뗐다.

김재원 국민의힘 신임 최고위원.

이어 그는 "이번 전당대회에 참여하는 당원들이 격앙된 상태에 있다는 생각이 들었다. 그래서 그 감정을 건드리는 것은 좋지 않다고 생각했다"고 이같이 조언한 배경을 설명했다. 그러면서 "당내에서 일방적인 주장이 난무하는 게 당 통합을 저해할 뿐 아니라 보수 단일대오를 형성하지 못하게 막는 정도라면 기강 확립이 필요하다"고 강조했다.

일각서 나오는 '찬탄파(탄핵 찬성파)'와의 분당 가능성에 대해선 "그렇게까지 가지 않을 것이라는 확신이 있다"며 "그렇기 때문에 오히려 당의 기강을 확립해야 하고, 또 기강을 확립하겠다는 강력한 의지의 천명이 필요하다"고 지적했다. 그러면서 장동혁 신임 당 대표가 선거 도중 윤석열 전 대통령 면회를 하러 가겠다고 밝힌 데 대해 "아직 그 문제에 대해서는 생각을 해보지 않았다"면서도 "사전에 한 약속을 지키겠다는 것은 지극히 정상적인 판단이자 결정이라고 생각한다"고 말했다.

다만 김 최고위원은 "개인적인 결정은 유보하지만 당 대표가 윤 전 대통령 면회를 결정한다면 당연히 따를 생각"이라고 덧붙였다. 유튜버 전한길 씨의 지명직 최고위원 가능성에 대해서는 "장 대표가 충분히 심사숙고해서 고려하지 않을까 생각한다"며 "그런 추측 자체가 현실성이 있어서 그런 이야기를 하는 것이 아니라, 그냥 호사가들의 주장 아닌가 생각한다"고 에둘러 부인했다.





