광주시, '2026년 기업 환경개선 사업' 수요 조사 실시

이종구기자

입력2025.08.27 13:01

경기 광주시는 지역 내 중소기업을 대상으로 '2026년 기업 환경개선 사업' 수요 조사를 오는 9월 12일까지 진행한다고 27일 밝혔다.

광주시청 전경. 경기 광주시 제공

광주시청 전경. 경기 광주시 제공

이번 사업은 중소기업이 겪는 다양한 환경적 애로를 해소하고 안정적인 경영 활동을 돕기 위해 마련됐으며 크게 네 가지 분야로 추진된다.


공장 밀집 지역 내 도로·상하수도 등 기반시설 정비를 지원하는 ▲'기반시설 분야'와 최근 3년간 매출 평균 200억원 이하의 중소 제조기업을 대상으로 기숙사 및 휴게실 설치·개보수를 지원하는 ▲'노동환경 분야', 최근 3년간 매출 평균 200억원 이하의 중소 제조기업을 대상으로 노후 전기 배선 교체, 방화벽 설치, 자동소화기 설치 등을 지원하는 ▲'소방시설 개선 분야', 최근 3년간 매출 평균 100억원 이하의 영세 제조기업을 대상으로 작업공간 개보수, 적재대 및 LED 조명 설치 등을 지원하는 ▲'작업환경 분야' 등이다.

선정된 기업에는 사업비의 70%에서 최대 80%까지 지원이 이뤄질 예정이다. 참여를 희망하는 기업은 광주시청 홈페이지 공고문을 확인한 뒤 사업계획서와 증빙서류를 기한 내 광주시 기업지원과에 제출하면 된다.


방세환 시장은 "기업 환경개선 사업은 중소기업의 경쟁력 강화뿐 아니라 고용 안정과 일자리 창출에도 중요한 역할을 하고 있다"며 "적극적인 홍보와 지원을 통해 더 많은 기업이 혜택을 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
