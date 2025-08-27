유사나헬스사이언스 ‘2025 유사나 글로벌 컨벤션’ 성료

- 전세계 25개국 유사나 브랜드 파트너 참석, 유사나 연중 최대 글로벌 행사

- ‘멈추지 않는 도전(UNSTOPPABLE) 유사나’ 테마로 웰니스·퍼스널 브랜딩 특강, 워크숍 진행

글로벌 세포 과학 뉴트리션 전문기업 유사나헬스사이언스(이하 유사나)가'2025 유사나 글로벌 컨벤션(2025 USANA Live Global Convention)' 행사가 지난 8월 20일부터 24일까지 4일간 미국 솔트레이크시티에서 성황리에 개최됐다.

글로벌 컨벤션은 전 세계 25개국의 유사나 브랜드 파트너가 한자리에 모이는 유사나헬스사이언스 최대 규모의 글로벌 행사다. 올해는 '멈추지 않는 도전(UNSTOPPABLE), 유사나'를 테마로, 진정한 건강을 위한 유사나의 우수성과 신제품 및 셀라비브리브랜딩발표 등 혁신 발표를 통해 브랜드의 미래 비전을 제시했다.

글로벌 컨벤션은 유사나의 혁신적인 신제품 공개와 퍼스널 브랜딩과 웰니스 루틴 특강, 비즈니스 관련 워크샵, 각 지역별 영향력 있는 리더들의 스토리, 저자와의 사인회, 유사나 스포츠 선수와 사진촬영, 기부 마라톤 등 다채로운 프로그램으로 꾸려졌다.

특히, 새로운 뉴트리션 제품인 코어 아미노 드링크, 써큘레이트플러스, 프로후라바놀 C300+ 등과 함께 스킨케어 브랜드 셀라비브의 리브랜딩 라인이 공개돼 현장의 뜨거운 호응을 이끌어 냈다.

이번에 발표된 제품들은 '뛰어난 효과'를 목표로 유사나의 과학 기술력이 집약된 결과물이다. 코어 아미노 드링크는 신체에 꼭 필요한 체내 단백질 합성과 근육 회복을 지원하고, 써큘레이트 플러스는 체내의 산화질소 생성을 도와 활력과 에너지를 선사할 예정이다.

또한, 셀라비브리브랜딩 제품은 기존 대비 핵심 활성 성분을 강화했을 뿐만 아니라 패키지와 용량을 개선해 더욱 강력한 스킨케어 효과와 차별화된 셀라비브만의 가치를 선보였다.

또한, 유사나의 자사 사회공헌 재단인 유사나 파운데이션(USANA Foundation)이 주최한 기부 마라톤 '펀런(Fun Run)'은 수많은 참가자들이 새벽부터 참여하여 유사나의 기업 가치인 '나눔'을 함께 실천했다. 이번 마라톤의 수익금 전액은 유사나 파운데이션에 기부되며, 전 세계 어려움에 놓여있는 가족들에게 희망과 도움을 전할 예정이다.

유사나 최고경영책임자(CEO) 짐 브라운은 "글로벌 컨벤션은 전 세계 유사나 브랜드 파트너들이 모여 앞으로의 성장과 미래를 위해 한 마음, 한뜻으로 모이는 자리이다. 이런 뜻깊은 자리에 가장 많은 한국 브랜드 파트너가 참석하여, 한국의 높은 가능성을 보았다"라는 메시지와 함께 "유사나의 뉴트리션 신제품과 셀라비브리브랜딩 출시는 전 세계 고객의 삶에 긍정적 변화를 가져올 혁신적 도약"이라며, "앞으로도 유사나는 독자적인 과학기술력과 지속적인 연구개발을 통해 건강한 미래를 이끄는 글로벌 웰니스 기업으로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.

유사나 북아시아 총괄 홍긍화 지사장은 "이번 글로벌 컨벤션은 유사나가 전 세계와 함께 나아가는 힘을 다시 확인한 자리였다"며, "유사나코리아 역시 'UNSTOPPABLE, 멈추지 않는 유사나의 도전 정신으로 고객의 건강과 아름다운 삶을 위해 더욱 앞장서겠다"고 전했다.





