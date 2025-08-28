본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

X-PASS, 공식 홈페이지 리뉴얼 오픈

정진기자

입력2025.08.28 09:00

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

- NFT 티켓 서비스 강화… 공연·문화 콘텐츠 확장 비전 제시

X-PASS 제공

X-PASS 제공

AD
원본보기 아이콘

블록체인 기반 문화공연 플랫폼 X-PASS가 공식 홈페이지를 새롭게 리뉴얼 오픈했다고 밝혔다. 이번 개편은 사용자들이 주요 서비스에 더욱 직관적으로 접근할 수 있도록 설계됐으며, ▲NFT 티켓 마켓플레이스 'X-PASS NFT' ▲리워드 서비스 'TicketStack'으로의 연결 구조를 강화했다. 또한 서비스 비전과 향후 계획을 담은 로드맵을 공개해 플랫폼의 성장 방향을 제시했다.


X-PASS는 NFT 티켓 발행을 통해 공연 티켓 암표 거래를 예방하고 투명한 거래 문화를 확산하는 데 주력하고 있다. 이번 리뉴얼에서는 "티켓을 새롭게, 더 큰 가능성을 품다."라는 슬로건을 내세워 플랫폼의 지향점을 강조했다. NFT 티켓은 입장권의 기능을 넘어 제휴처 할인, 공연 할인 예매 등 다양한 부가 혜택을 제공하며, 공연을 넘어선 확장된 경험을 가능케 한다는 점에서 차별성을 갖는다.

X-PASS는 단순한 티켓 발행을 넘어 NFT 생태계 확장을 위한 다양한 시도를 이어오고 있다. 자체 마켓플레이스를 구축해 공연·문화 콘텐츠의 2차 거래를 지원하는 한편, 최근에는 일본과 한국의 뮤지컬을 연계한 여행 NFT 상품을 선보이며 공연 관람과 관광을 결합한 새로운 경험을 제안했다.


X-PASS 관계자는 "리뉴얼된 홈페이지는 이용자들이 서비스를 한눈에 이해하고 활용할 수 있도록 직관성을 높였다"며 "앞으로도 NFT 티켓을 중심으로 공연과 문화 콘텐츠 분야에서 새로운 경험과 가치를 창출해 나가겠다"고 밝혔다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로하던 얼큰감도 이젠 '추억' "몸에 나쁘고 가성비도 떨어져"…퇴근 후 날 위로... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

'그알' 박지선 교수 "남이 가지 않은 길, 오히려 더 많은 기회 있어"

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투?"…발렌시아가 파격 디자인

1조원 잭팟 주인공 나오나?…3억분의 1 확률에 美 들썩

"한 그릇에 17만원…가격 보고 다들 충격받아요" 폭염에 치솟는 日해산물

"다들 끝나고 거국적으로 한 잔 어때" 사라졌다…저무는 '소주 천하'

옐런의 경고…"무모·부패한 트럼프, 독재로 Fed 꼭두각시 만들려 해"

새로운 이슈 보기