최휘영 장관 "문화산업고위급대화, APEC 문화협력 이끄는 출발점"

경주서 'APEC 문화산업고위급대화' 환영만찬

"대한민국 경주에서 최초로 개최한 '아시아태평양경제협력체(APEC) 문화산업고위급대화'는 APEC 문화 협력을 이끌어가는 출발점이 될 것이다."

최휘영 문화체육관광부 장관이 26일 경주 우양미술관에서 열린 'APEC 문화산업고위급대화' 환영만찬에서 처음 개최된 APEC 문화산업고위급대화의 의미를 이같이 강조했다. 최휘영 장관은 "회원경제체의 문화산업 장관들과 대표 기업인들이 한자리에 모인만큼 이번 만찬은 민관이 함께 한 출발점"이라고 강조했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 26일 경북 경주 우양미술관에서 열린 ‘2025 APEC 문화산업고위급대화 환영만찬’에서 환영사를 하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부] AD 원본보기 아이콘

이날부터 28일까지 경상북도 경주시에서 최휘영 장관 주재로 '2025 APEC 문화산업고위급대화'가 열린다. 21개 회원 경제체인 APEC에서 처음으로 문화산업 분야 장관급 인사가 한자리에 모이는 회의다. 경제의 주요 분야로 문화산업의 가치가 높아지고 있고 K콘텐츠에 대한 전 세계의 관심이 높아지는 가운데 의미있는 자리가 마련된 셈이다.

2025 APEC 문화산업고위급대화 본회의에 앞서 열린 이날 만찬에서는 21개 회원경제체 장·차관급 대표단과 민간 연사, 문화산업계 기업인 등 130여 명이 참석했다. 각국 장관과 대표단은 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 까치호랑이 배지 등 이날 전시된 국립박물관문화재단 기념품 '뮷즈' 40여 종에 큰 관심을 보였다고 문체부는 밝혔다.

만찬 행사에는 한국 문화콘텐츠를 이끄는 대표 기업인들, 박진영 JYP 엔터테인먼트 창의성총괄책임자(CCO), 정욱 JYP 엔터테인먼트 대표이사, 양민석 YG엔터테인먼트 대표이사, 이재상 하이브 대표(CEO), 장철혁 SM엔터테인먼트 대표이사, 김정한 CJ ENM 전략지원지원담당 부사장, 손보영 미국영화협회(MPA) 한국지사 대표, 전훈표 새한창업투자 파트너 등도 함께했다.

진영 JYP엔터테인먼트 창의성총괄책임자(CCO)가 26일 경북 경주 우양미술관에서 열린 ‘2025 APEC 문화산업고위급대화 환영만찬’에서 세계를 잇는 K-POP을 주제로 발표하고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부] 원본보기 아이콘

박진영 대표는 '세계를 잇는 K팝'을 주제로 한 발표에서 K팝을 비롯한 한국 대중문화의 세계적 성공사례를 소개했다. 박진영 대표는 'K-컬처는 단순한 콘텐츠를 넘어 전 세계가 공유하는 문화적 언어이자 소통의 플랫폼'이라는 메시지를 전달하고 AEPC 차원의 협력을 통해 문화산업이 혁신적 디지털 기술과 창의적 인재 양성을 기반으로 성장할 수 있음을 제안해 참석자들의 뜨거운 공감을 얻었다. 박진영 대표는 "K팝은 더 이상 음악의 한 장르가 아니라 전 세계 사람들의 가슴을 지핀 가장 위대한 문화적 동력"이라고 강조했다.

만찬에는 경주 천년한우로 만든 떡갈비와 '신라의 미소' 수막새 모양의 초콜릿, 경주 대표 전통주 '교동법주' 등이 마련됐다. 정구호 총감독은 이끈 전통과 현대가 조화를 이룬 공연을 선보여 참석자들의 박수 갈채를 받았다.

최휘영 장관은 "최근 세계 문화산업 시장에서 'K-콘텐츠'가 많은 사랑을 받고 있다"며 "환영만찬에는 이를 선도하는 K-컬처 기업인들이 참석해 주제 발표를 하는 등 뜻깊은 경험을 나눠 의미있었다"라고 말했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



