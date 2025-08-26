30주년 부산국제영화제 '사상 최대 규모'로 다음 달 개막

박찬욱 감독 '어쩔수가없다' 개막작

역대 최대 328편 상영·경쟁 부문 신설

부산국제영화제가 30주년에 걸맞은 다채로운 작품들로 다음 달 17일 대장정에 나선다. 역대 최대 규모인 328편을 상영하고, 경쟁 부문을 신설해 외연을 확장한다.

부산국제영화제 집행위원회는 26일 서울 대한상공회의소에서 기자회견을 열고 올해 개막작과 초청 영화 편수, 영화제 기획 방향 등을 발표했다.[사진=부산국제영화제 제공] AD 원본보기 아이콘

집행위원회는 26일 서울 대한상공회의소에서 기자회견을 열고 올해 개막작과 초청 영화 편수, 영화제 기획 방향 등을 발표했다. 공식 초청작은 241편으로, 지난해보다 열일곱 편 늘었다. 커뮤니티 비프 상영작까지 합치면 전체 상영작은 328편에 달한다. 집행위원회는 "관람 편의성을 높이기 위해 CGV 센텀시티 IMAX관, 동서대 소향씨어터 신한카드홀, 부산시청자미디어센터 등 상영관을 추가했다"고 설명했다.

개막작은 박찬욱 감독의 '어쩔수가없다'다. 해고된 직장인 만수(이병헌)가 재취업을 준비하며 가족을 지키기 위해 자신만의 전쟁에 나서는 이야기를 그린다. 미국 작가 도널드 웨스트레이크의 소설 '액스'를 원작으로 한 작품으로, 한국영화로는 13년 만에 베네치아영화제 경쟁 부문에 초청됐다. 주연 배우인 이병헌은 개막식 사회를 맡는다.

영화제는 올해 비경쟁 영화제에서 경쟁 영화제로 전환한다. 장률 감독의 '루오무의 황혼', 미야케 쇼 감독의 '여행과 나날' 등 아시아 주요 작품 열네 편을 초청하고, '부산 어워드'를 열어 대상, 감독상, 심사위원 특별상, 배우상, 예술공헌상 등을 시상한다. 수상작은 배우 수현이 사회를 맡는 폐막식에서 발표된다.

부산국제영화제 집행위원회는 26일 서울 대한상공회의소에서 기자회견을 열고 올해 개막작과 초청 영화 편수, 영화제 기획 방향 등을 발표했다.[사진=부산국제영화제 제공] 원본보기 아이콘

올해 해외 게스트 라인업은 역대 최대 규모다. 이란의 자파르 파나히 감독(올해의 아시아영화인상)을 비롯해 '아노라'로 미국 아카데미상 4관왕을 차지한 션 베이커 감독, 기예르모 델 토로 감독, 마이클 만 감독 등이 참석한다. 생애 처음 아시아 영화제를 찾는 이탈리아 거장 마르코 벨로키오 감독과 15년 만에 부산을 찾는 프랑스 배우 줄리엣 비노쉬도 화제다.

국내에서는 박찬욱, 봉준호, 이창동, 이명세, 류승완, 김지운 등 대표 감독들이 일제히 부산으로 향한다. 아시아 유명 배우로는 일본의 와타나베 겐, 니시지마 히데토시, 오카다 준이치, 오구리 슌과 홍콩의 양가휘, 대만의 이강생, 서기, 계륜미, 허광한 등이 참석한다.

특별기획 프로그램도 대폭 늘었다. 특히 거장의 최신작을 만날 수 있는 아이콘 섹션 작품은 지난해 열일곱 편에서 서른세 편으로 늘어 역대 최다를 기록했다. 매기 강 감독, 소설가 은희경 등 명사들이 직접 선정한 영화를 상영하고 관객과 대화하는 프로그램과 윤가은, 김초희, 김세인 등 신예 여성 감독들의 선정한 작품들을 선보이는 프로그램도 마련됐다.

정한석 집행위원장은 "현재 한국 영화가 위기에 처해있는 것을 모두가 안다"며 "기념비적이면서 역대 최고, 최다를 기록하는 이번 영화제로 한국 영화의 위기 극복과 재도약을 모색하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>