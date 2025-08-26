본문 바로가기
광주 서구, 서창억새축제 '주민참여 프로그램' 공모

호남취재본부 신동호기자

입력2025.08.26 13:56

내달 1~5일…주민 주도형 축제 기획

광주시 서구는 올해로 10회째를 맞이한 서창억새축제를 주민 주도형 축제로 기획하고, 이를 위한 주민참여 프로그램 공모전을 개최한다고 26일 밝혔다.

제10회 광주서창억새축제 주민참여 프로그램 공모 포스터. 광주 서구 제공

제10회 광주서창억새축제 주민참여 프로그램 공모 포스터. 광주 서구 제공

이번 축제는 오는 10월 16~19일 영산강변 억새군락지에서 열리며 '은빛 억새가 전하는 가을로의 여행'을 주제로 자연 속에서 쉼과 힐링이 있는 감성 생태 여행을 선보인다.


주민참여 프로그램 공모는 내달 5일까지 진행되며, 서구에 주소를 두거나 생활권을 둔 4인 이상의 모임·단체·기관 누구나 신청할 수 있다.

모집 분야는 악기, 다도, 원예, 사진, 업사이클링, 반려견 모임 등 다양한 체험활동과 창의적 아이디어 모두 가능하다. 심사는 대표성, 창의성, 대중성, 연계성, 가능성을 기준으로 이뤄진다.


선정된 팀에는 팀당 50만~200만원의 행사 실비와 부스, 테이블, 전기 등 시설이 지원되며, 서구문화예술진흥위원회 컨설팅도 제공된다. 참여를 원하는 주민은 서구청 누리집 고시·공고란에서 신청 서식을 내려받아 전자우편으로 제출하면 된다.


김이강 서구청장은 "광주를 대표하는 도심 속 생태경관축제인 서창억새축제가 주민과 함께 성장하며 10년째를 맞이했다"며 "은빛억새와 붉은노을의 매력 속에서 행복한 추억을 만드는 가을 여행을 선사하겠다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
