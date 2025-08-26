광주 서구, 서창억새축제 '주민참여 프로그램' 공모

내달 1~5일…주민 주도형 축제 기획

광주시 서구는 올해로 10회째를 맞이한 서창억새축제를 주민 주도형 축제로 기획하고, 이를 위한 주민참여 프로그램 공모전을 개최한다고 26일 밝혔다.

이번 축제는 오는 10월 16~19일 영산강변 억새군락지에서 열리며 '은빛 억새가 전하는 가을로의 여행'을 주제로 자연 속에서 쉼과 힐링이 있는 감성 생태 여행을 선보인다.

주민참여 프로그램 공모는 내달 5일까지 진행되며, 서구에 주소를 두거나 생활권을 둔 4인 이상의 모임·단체·기관 누구나 신청할 수 있다.

모집 분야는 악기, 다도, 원예, 사진, 업사이클링, 반려견 모임 등 다양한 체험활동과 창의적 아이디어 모두 가능하다. 심사는 대표성, 창의성, 대중성, 연계성, 가능성을 기준으로 이뤄진다.

선정된 팀에는 팀당 50만~200만원의 행사 실비와 부스, 테이블, 전기 등 시설이 지원되며, 서구문화예술진흥위원회 컨설팅도 제공된다. 참여를 원하는 주민은 서구청 누리집 고시·공고란에서 신청 서식을 내려받아 전자우편으로 제출하면 된다.

김이강 서구청장은 "광주를 대표하는 도심 속 생태경관축제인 서창억새축제가 주민과 함께 성장하며 10년째를 맞이했다"며 "은빛억새와 붉은노을의 매력 속에서 행복한 추억을 만드는 가을 여행을 선사하겠다"고 말했다.





