본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

타이어뱅크, ‘kt wiz 상승세 지원 사격’ 팬 초청 행사 진행

정진기자

입력2025.08.26 13:00

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시즌 막판 kt wiz 상승세 지원 위한 팬 초청 이벤트 진행

타이어뱅크, ‘kt wiz 상승세 지원 사격’ 팬 초청 행사 진행
AD
원본보기 아이콘

지난 주말 7연승을 달리던 두산과의 3연전을 싹쓸이하며 시즌 막판 상승세를 타기 시작한 kt wiz를 위해 타이어뱅크가 든든한 지원군 서포터를 초청한다.


타이어 유통 전문기업 타이어뱅크(회장 김정규)는 공식 인스타그램 채널을 통해 오는 28일(목)까지 스카이박스 직관 응원 이벤트를 진행한다.

직관 응원 기회를 제공하는 경기는 9월 2일(화) 진행되는 NC와의 경기와 9월 3일(수) 진행되는 롯데전 2경기로 신청 방법은 타이어뱅크 공식 인스타그램 채널을 팔로우하고 게재된 게시물에 직관 희망 경기와 응원 문구를 댓글로 남기면 응모 완료된다.


당첨자 발표는 오는 29일(금) 추첨을 통해 타이어뱅크 홈페이지 당첨자 게시판을 통해 공개된다.


타이어뱅크 관계자는 "시즌 막판 치열한 순위경쟁이 펼쳐지는 상황에서 kt wiz의 막판 상승세의 지원 사격을 위해 최선을 다할 것"이라며 "kt wiz 선수단 모두가 힘을 낼 수 있도록 많은 팬 분들의 참여 부탁드린다."고 밝혔다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유

새로운 이슈 보기