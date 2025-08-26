타이어뱅크, ‘kt wiz 상승세 지원 사격’ 팬 초청 행사 진행

시즌 막판 kt wiz 상승세 지원 위한 팬 초청 이벤트 진행

지난 주말 7연승을 달리던 두산과의 3연전을 싹쓸이하며 시즌 막판 상승세를 타기 시작한 kt wiz를 위해 타이어뱅크가 든든한 지원군 서포터를 초청한다.

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크(회장 김정규)는 공식 인스타그램 채널을 통해 오는 28일(목)까지 스카이박스 직관 응원 이벤트를 진행한다.

직관 응원 기회를 제공하는 경기는 9월 2일(화) 진행되는 NC와의 경기와 9월 3일(수) 진행되는 롯데전 2경기로 신청 방법은 타이어뱅크 공식 인스타그램 채널을 팔로우하고 게재된 게시물에 직관 희망 경기와 응원 문구를 댓글로 남기면 응모 완료된다.

당첨자 발표는 오는 29일(금) 추첨을 통해 타이어뱅크 홈페이지 당첨자 게시판을 통해 공개된다.

타이어뱅크 관계자는 "시즌 막판 치열한 순위경쟁이 펼쳐지는 상황에서 kt wiz의 막판 상승세의 지원 사격을 위해 최선을 다할 것"이라며 "kt wiz 선수단 모두가 힘을 낼 수 있도록 많은 팬 분들의 참여 부탁드린다."고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



