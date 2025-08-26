이준석 "장동혁 국힘 대표 당선 축하…극단과 단절 기대"

"이번 선출, 국힘 쇄신 의지 보여준 것"

"극단과 퇴핵적 행태와는 단절 기대해"

이준석 개혁신당 대표는 26일 국민의힘 신임 당대표에 장동혁 의원이 당선된 것에 대해 "사회를 분열시키는 극단과 퇴행적 행태와는 단호한 단절을 기대한다"고 밝혔다.

이 대표는 이날 오전 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 "장동혁 의원의 국민의힘 대표 선출을 축하드린다"며 "이번 선출은 국민의힘이 새로운 리더십을 통해 당을 쇄신하고자 하는 의지를 보여준 계기라 생각한다"고 했다.

이어 "앞으로 국정의 주요 현안들에 대해 국민 앞에서 건전하게 경쟁하고, 합리적인 대안을 제시하는 야당으로서의 역할을 다하시기를 기대한다"며 "개혁신당 역시 국민께 더 나은 미래를 제시하기 위해 최선을 다할 것"이라고 했다.

그러면서 "서로 다른 길을 걷더라도 정치가 국민의 삶을 지켜내고 발전을 이끌어야 한다는 대의는 공유한다고 믿는다"며 "다시 한 번 대표 선출을 축하드리며, 대표님의 앞날에 보람과 성취가 함께하길 기원한다"고 덧붙였다.

장 대표는 이날 오전 국회도서관 대강당에서 열린 제6차 전당대회 당대표 선거 결선에서 김문수 후보를 꺾고 국민의힘 신임 당대표로 당선됐다.





