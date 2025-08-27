연 4%대 최저금리 주식자금 상품 출시…이자 부담 줄이고 기회는 크게

최근 투자자들 사이에서 '스탁론'에 대한 관심이 다시금 고조되고 있다.

스탁론은 자기자본을 포함해 최대 400%까지 레버리지 투자가 가능한 증권 연계 신용 상품으로, 기회를 놓치지 않는 투자 고수들 사이에서는 필수 도구로 자리 잡고 있다.

하지만 DSR(총부채원리금상환비율) 규제가 스탁론에도 적용되면서, 기존처럼 자유롭게 이용하기가 어려워진 상황이다. 다른 대출 이력이나 소득 증빙 요건에서 걸림돌이 생기기 때문이다. 여기에 금리 상승까지 겹치며 투자자들의 발목을 잡고 있다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. DSR 무관하게 이용할 수 있는 상품은 물론 연 4%대 최저금리로 이용 가능한 상품까지 취급하며 선택의 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 월 0.4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

