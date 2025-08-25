바른수면연구소 서진원 소장, ‘서울 삼성 썬더스농구단’에 수면코칭

수면 컨설팅 전문 기업인 바른수면연구소 서진원 소장이 서울 삼성 썬더스농구단의 수면 코치로 정식 계약을 체결했다.

서진원 소장은 서울대병원 수면의학센터 수면전문가 위원으로도 활동한 바 있으며, 2012년 바른수면연구소를 설립한 이후 수면 코칭과 강연을 비롯해, 수면과 관련된 다양한 프로젝트를 진행하며 전문성을 쌓아왔다.특히, 대한민국 국가대표 선수단을 대상으로 한 수면특강과 진천·평창·태릉 국가대표 선수촌 및2024 파리올림픽 팀코리아 현지 숙소의 수면 환경을 컨설팅하며 선수들의 경기력 향상에 기여한 바 있다.

서진원 소장은 서울 삼성 썬더스 선수들이 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 1:1 맞춤형 수면 상담을 제공하고 있으며, 선수 개개인의 수면 패턴을 분석하여 수면의 질을 높이는 체계적인 코칭을 진행 중이다.

수면 코칭을 받은 썬더스 선수들은 "전문가의 도움을 받으면서 숙면을 취하는 날이 확실히 많아졌다"며 "수면의 질이 좋아지니 컨디션도 향상되고, 경기에서 더 나은 성과를 기대할 수 있게 됐다"고 긍정적인 반응을 보였다.

선수들의 호응에 힘입어 서 소장은 서울 삼성 썬더스농구단을 방문해 '최고의 퍼포먼스를 위한 숙면 비법'을 주제로 특강을 진행하기도 했다. 강연에서는 '수면의 중요성', '숙면을 돕는 수면 환경', '수면에 도움을 주는 습관과 음식' 등 운동선수들이 반드시 알아야 할 수면 정보를 다뤘다.

서진원 소장은 "오랜 연구 끝에 얻은 숙면 노하우를 썬더스 선수들에게 전달할 수 있어 영광이다. 앞으로도 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 공식 수면 코치로서 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

서 소장은 수면에 대한 올바른 지식을 널리 알리기 위해 작가로서의 활동도 활발히 하고 있다. 대표 저서로는 '굿슬립굿라이프'(2018), '슬기로운 수면생활'(2021), '엄마, 나 안 졸려'(2023) 등이 있다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>