RWA LAOS X Lao Foblab X 라오스 디지털부, 디지털 파크 개발 MOA 체결

라오스 디지털부와 RWA LAOS CO.LTD, Lao Foblab Co., Ltd.가 지난해 8월 체결한 양해각서(MOU) 이후 1년 만에 구체적 실행 단계로 진입했다. 8월 21일 공식 발표된 이번 MOA 협약은 라오스의 디지털 경제 가속화를 위한 대규모 협력 프로젝트의 본격적인 시작을 의미한다.

이번 협약에는 ▲라오스 디지털 파크 인프라 개발 및 업그레이드 ▲AI·블록체인·빅데이터 등 신기술 육성 ▲디지털 샌드박스 조성 ▲법률·투자 지원 센터 설립 ▲기술 이전 및 인력 양성 ▲스타트업 지원 ▲국제 행사 개최 등이 포함됐다. 또한 디지털 자산 임시 허가, 기술 표준 마련 등 규제 정비를 통해 라오스를 아시아 디지털 허브로 도약시키기 위한 기반을 마련할 계획이다.

RWA LAOS 관계자는 "이번 협약은 라오스가 글로벌 디지털 전환 흐름에 발맞춰 핵심 인프라를 선제적으로 구축하는 중요한 계기가 될 것"이라며, 특히 금융규제 샌드박스를 통해 글로벌 기업과 혁신 스타트업이 자유롭게 신기술을 실험·확장할 수 있는 환경을 조성해 라오스를 아시아 디지털 경제의 전략적 거점으로 만들 것이라고 강조했다.

라오스 디지털 기술 통신부 관계자 역시 "이번 협약은 라오스 국가 차원의 디지털 전환을 본격화하고 글로벌 디지털 경제 생태계와 긴밀히 연결되는 전략적 출발점"이라며, "디지털 인프라, 혁신 산업, 규제 혁신을 종합적으로 추진해 신뢰할 수 있는 비즈니스 환경을 구축하고 라오스를 아시아 디지털 경제의 창조적 허브로 발전시킬 것"이라고 밝혔다.

여기에서울랩스(Seoul Labs)가 협업 파트너로 함께 참여하면서, 라오스 디지털 파크에서 진행되는 모든 블록체인 기술 프로젝트는 Xphere(엑스피어) 기반으로 전개될 예정이다. 이를 통해 기술적 통일성과 글로벌 경쟁력을 강화하고, 라오스 디지털 생태계의 지속 가능한 성장을 뒷받침할 것으로 기대된다.





