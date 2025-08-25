코스피, 3200선 회복…기계·장비, 증권株 강세

코스피가 1% 넘게 오르며 3200선을 회복했다.

코스피는 전 거래일 대비 1.05% 오른 3202.00에 거래되고 있다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 26.41포인트 상승한 3195.14로 장을 시작한 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러 환율은 전거래일 대비 8.2원 내린 1385원에 개장했다. 2025.8.25

외국인과 기관이 장중 순매수 전환하면서 지수 상승을 견인하고 있다. 외국인은 코스피를 428억원, 기관은 1399억원 순매수 중이다. 개인은 2507억원을 팔아치우고 있다.

시가총액 상위 종목은 대체로 오름세다. 특히 SK하이닉스(3.98%), LG에너지솔루션(2.86%), 한화에어로스페이스(0.90%), 현대차(0.23%) 등이 강세다. 반면 삼성전자(-0.14%), 삼성바이오로직스(-0.29%) 등은 하락세를 보이고 있다.

업종별로는 기계·장비(3.92%), 증권(2.83%), 오락·문화(1.75%) 등이 강세다. 반면 전기·가스(-1.35%), 비금속(-0.20%) 업종은 하락하고 있다.

코스닥도 강세다. 같은 시간 코스닥은 전 거래일 대비 1.98% 오른 798.01에 거래되고 있다. 외국인이 2535억원, 기관이 606억원 사들이고 있다. 개인은 2856억원 순매도 중이다.

종목별로는 알테오젠이 3.79% 강세를 보이고 있고, 레인보우로보틱스는 10.46% 급등 중이다. 이 밖에 에이비엘바이오와 삼천당제약은 각각 7.21%, 5.25% 상승 중이다.

지난주 제롬 파월 미 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 '비둘기파적'(통화 완화 선호) 발언에 따른 금리 인하 가능성이 높아진 데다, 한·미 정상회담을 앞두고 투자 심리가 개선된 것으로 보인다.





