거래대금 줄었어도 대기자금은 역대급? 반등 시점 기다리는 투자자들

8월 들어 국내 증시가 뚜렷한 방향성을 보이지 못하면서 거래대금은 줄었지만, 반대로 대기성 자금은 사상 최대 수준으로 불어나고 있다. 관망세가 짙어진 만큼 증시 하락에 대한 우려보다는 향후 반등 시점을 기다리는 투자 심리가 커진 모습이다.

코스피는 박스권에 머물고 있지만, 주요 대외 변수와 정책 불확실성이 해소될 경우 다시 상승 동력을 확보할 수 있다는 기대도 여전하다. 특히 주력 업종들의 실적 개선 전망과 글로벌 통화정책 완화 기대감은 시장 회복 가능성을 높이는 요인으로 꼽힌다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 월 0.4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 219,750 전일대비 1,250 등락률 +0.57% 거래량 123,899 전일가 218,500 2025.08.27 10:33 기준 관련기사 4배 투자금, 신용·미수대환, 대체거래소 지원… 활용 폭 넓힌 맞춤형 스탁론'수소 리더십' 현대차그룹, 청정에너지 장관 회의 참가제네시스, 디즈니 신작 '프리키 프라이데이 2' 등장 전 종목 시세 보기 close , 한전산업 한전산업 130660 | 코스피 증권정보 현재가 12,900 전일대비 30 등락률 -0.23% 거래량 158,265 전일가 12,930 2025.08.27 10:33 기준 관련기사 [특징주]한전산업, 체코 원전 건설 체결 가능성에 8%대↑[특징주]한전산업, 체코 “한국과 원전사업 최종계약 확신” 소식에 강세[특징주]한전산업·두산 등 원전株, '체코 원전' 수주 기대에 동반 급등 전 종목 시세 보기 close , 네이처셀 네이처셀 007390 | 코스닥 증권정보 현재가 20,250 전일대비 500 등락률 -2.41% 거래량 136,393 전일가 20,750 2025.08.27 10:33 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능!레버리지 투자 고려 중인데 높은 금리가 부담? 연 4%대 최저금리로 해결!연 4%대 최저금리 주식자금으로 기회를 더 크게! 반대매매 위기도 당일 해결! 전 종목 시세 보기 close , 비에이치아이 비에이치아이 083650 | 코스닥 증권정보 현재가 55,100 전일대비 500 등락률 -0.90% 거래량 258,456 전일가 55,600 2025.08.27 10:33 기준 관련기사 신용·미수 대환부터 저가매수까지, 연 4%대 최저금리로 부담 없이비에이치아이, 한전과 'CFBC 보일러용 친환경 암모니아 전소 버너 실증' 착수비에이치아이, 1분기 영업익 서프라이즈…"실적 고공행진 시작" 전 종목 시세 보기 close , 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 894,000 전일대비 6,000 등락률 -0.67% 거래량 37,376 전일가 900,000 2025.08.27 10:33 기준 관련기사 방산·조선 조정에 힘빠진 한화그룹주 ETF코스피, 3170선까지 밀려…코스닥은 강보합세코스피, 3190선 하락 출발…코스닥도 약보합세 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>