[특징주] 정부 경제성장전략에 '휴머노이드' 포함…로봇주↑

로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 97,200 전일대비 12,800 등락률 +15.17% 거래량 1,808,596 전일가 84,400 2025.08.25 10:22 기준 관련기사 [특징주]'휴머노이드 액추에이터 특화' 로보티즈, 13%대 상승"잠재가치 무려 7경2000조원"…공장·농장·빌딩서 활약하는 '피지컬 AI'[클릭 e종목]"로보티즈, 휴머노이드 로봇 수혜로 본격 성장 국면" 전 종목 시세 보기 close , 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 288,000 전일대비 25,000 등락률 +9.51% 거래량 525,318 전일가 263,000 2025.08.25 10:22 기준 관련기사 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close 등 로봇 관련 업체들의 주가가 강세다. 정부의 경제성장전략에 휴머노이드 전략이 포함된 영향으로 풀이된다.

25일 오전 9시59분 기준 로보티즈 주가는 전 거래일 대비 16.70% 오른 9만8500원을 나타냈다. 레인보우로보틱스도 같은 시간8.75% 오른 28만6000원을 기록했다.

정부의 주요 성장 전략으로 휴머노이드 전략이 포함된 소식이 호재가 된 것으로 보인다. 정부는 지난 22일 경제성장전략을 발표하면서 '피지컬 인공지능(AI) 1등 국가'를 목표로 기업 부문에서 7대 과제를 추진할 예정이라고 밝혔다.

여기에는 5년 내 '휴머노이드 3대 강국'으로 도약하기 위해 범용 휴머노이드 로봇 개발 전략이 담겼다. 물류를 시작으로 제조, 건설 등 산업 전반에 휴머노이드 로봇을 적극 도입하겠다는 취지다.

전일 여당 주도로 일명 '노란봉투법'으로 불리는 노동조합 및 노동관계조정법 개정안이 국회 본회의를 통과한 것도 영향을 미친 것으로 보인다. 노란봉투법은 사용자 범위와 노동쟁의 대상을 확대하고, 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용이 담겼다.

이에 기업들이 노동 관련 리스크 회피 차원에서 산업용 로봇이나 휴머노이드를 도입하고 투자할 수 있다는 기대감이 반영된 것으로 보인다.





