마음인베·이화여대·쉬벤처스, 여성창업가 위한 '스테이션 이화' 참가팀 모집

여성 창업기업 위한 맞춤형 배치 프로그램

집체교육, IR 부트캠프 그룹멘토링 등 무료 지원

내달 14일까지 접수…창업 5년 이내 여성 창업기업 약 8팀 선발

마음인베스트먼트는 "이화여자대학교, 쉬벤처스와 여성 창업기업들의 역량을 강화하고 투자 연계를 통해 성장을 돕는 '스테이션 이화 배치 프로그램 1기(스테이션 이화)'의 참가자를 모집한다"고 25일 밝혔다.

'스테이션 이화'는 마음인베스트먼트와 이화여자대학교, 쉬벤처스가 함께 선보이는 첫 배치프로그램이다. 창업 5년 이내의 여성 창업기업을 대상으로 하며 선발팀은 총 8팀 내외다. 이날부터 내달 14일까지 마음인베스트먼트 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

선발기업엔 약 두 달간 ▲집체교육 ▲1:1 맞춤형 멘토링 ▲선배 창업가 커피챗 ▲스피치 컨설팅 ▲IR(투자설명회) 부트캠프 그룹멘토링 등의 교육이 무료로 진행될 예정이다. 이후 최종 선발된 1개 팀에게 투자 연계는 물론 TIPS, LIPS 운영사 연계 및 여성기업 대상 정부 지원 사업 추천도 지원한다.

이번 행사는 여성 창업 리더로서의 도약을 위한 첫걸음으로 투자 역량 강화를 통해 창업 생태계가 건강하게 발전할 수 있도록 돕는 게 목표다. 프로그램의 전 과정이 여성 심사역으로 구성돼 여성 창업기업의 특성과 강점을 공감할 수 있다는 점에서 차별성을 가지고 있다.

김유나 마음인베스트먼트 부대표는 "여성 창업기업이 직면한 초기 투자 진입 장벽을 허물고 실질적 성과로 이어지도록 힘쓰겠다"고 말했다.





