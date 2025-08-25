본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

마음인베·이화여대·쉬벤처스, 여성창업가 위한 '스테이션 이화' 참가팀 모집

김대현기자

입력2025.08.25 09:40

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

여성 창업기업 위한 맞춤형 배치 프로그램
집체교육, IR 부트캠프 그룹멘토링 등 무료 지원
내달 14일까지 접수…창업 5년 이내 여성 창업기업 약 8팀 선발

마음인베스트먼트는 "이화여자대학교, 쉬벤처스와 여성 창업기업들의 역량을 강화하고 투자 연계를 통해 성장을 돕는 '스테이션 이화 배치 프로그램 1기(스테이션 이화)'의 참가자를 모집한다"고 25일 밝혔다.

마음인베·이화여대·쉬벤처스, 여성창업가 위한 '스테이션 이화' 참가팀 모집
AD
원본보기 아이콘

'스테이션 이화'는 마음인베스트먼트와 이화여자대학교, 쉬벤처스가 함께 선보이는 첫 배치프로그램이다. 창업 5년 이내의 여성 창업기업을 대상으로 하며 선발팀은 총 8팀 내외다. 이날부터 내달 14일까지 마음인베스트먼트 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.


선발기업엔 약 두 달간 ▲집체교육 ▲1:1 맞춤형 멘토링 ▲선배 창업가 커피챗 ▲스피치 컨설팅 ▲IR(투자설명회) 부트캠프 그룹멘토링 등의 교육이 무료로 진행될 예정이다. 이후 최종 선발된 1개 팀에게 투자 연계는 물론 TIPS, LIPS 운영사 연계 및 여성기업 대상 정부 지원 사업 추천도 지원한다.

이번 행사는 여성 창업 리더로서의 도약을 위한 첫걸음으로 투자 역량 강화를 통해 창업 생태계가 건강하게 발전할 수 있도록 돕는 게 목표다. 프로그램의 전 과정이 여성 심사역으로 구성돼 여성 창업기업의 특성과 강점을 공감할 수 있다는 점에서 차별성을 가지고 있다.


김유나 마음인베스트먼트 부대표는 "여성 창업기업이 직면한 초기 투자 진입 장벽을 허물고 실질적 성과로 이어지도록 힘쓰겠다"고 말했다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'[中에 안방 내준 K자율주행] 강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"대충 쓱싹했다간 큰일"…'세균 득실' 휴대폰 청소, 제일 먼저 할 일은?

'남다른 눈썰미' 아내 신발에 꽂히더니…1.5조 자산가 된 테니스 황제

"소방관이 꿈" 빵집 사장 행동에 현직 구급대원 '울컥'

"꿈의 직장은 무슨…연봉 낮아서 안 해요" 4년 만에 반토막 난 공시족

"보증금 돌려주세요" 세입자 눈물…6·27 규제에 임차권등기명령 급증

'구속' 김건희·건진법사, 특검 동시 출석…'통일교 청탁' 추궁

새로운 이슈 보기