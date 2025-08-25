박스피 투자 포인트…"지수 상승률 밑돈 업종 반등 기회"

최근 코스피 상승 모멘텀이 약화하면서 박스권 형성 가능성이 대두되는 가운데 전 분기 코스피 대비 언더퍼폼(지수 수익률 하회)했던 업종을 주목하라는 진단이 나왔다.

이재만 하나증권 연구원은 25일 '금리가 지수를 지배할 때, 어떤 전략이 통할까'라는 보고서를 통해 "지수 상승 모멘텀이 약화하긴 했지만, 유동성 확장 국면이라는 점을 감안 시 강세장의 흐름에는 큰 변화가 없을 것"이라며 코스피가 과거 분기 평균 수익률 밴드인 -7%~+7%로 수렴할 가능성이 높을 것으로 내다봤다.

일반적으로 S&P500지수는 높은 시중금리, 코스피는 높은 원·달러 환율이 지수 상승을 가로막는데, 현재 글로벌 유동성 증가세가 지속되고 있어서 지수 하락도 제한적인 범위내에서 진행될 것이란 판단이다. 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 인하할 가능성이 있는 점도 글로벌 유동성 증가세에 유효성을 뒷받침한다.

이 연구원은 코스피 내 기업 선별 아이디어와 관련해 "미국 기대인플레이션 상승, 실질금리 하락으로 10년물 국채금리 하락 시 달러 약세, 원화 강세 구도가 형성된다"며 연중 고점 대비 외국인 지분율이 하락한 기업을 주시할 것을 권고했다. 그는 또 "미국 10년물 국채금리 하락 시 코스피 주가수익비율(PER)도 상승한다"며 연중 고점 대비 PER 하락 기업도 관심을 둘 것을 주문했다.

이 연구원은 "이익은 두 가지 관점으로 구분할 수 있다"며 "높은 가격 전가력을 기반으로 순이익 증가가 기대되는 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 483,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 472,000 2025.08.25 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자'코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세개인과 외국인 양매도…상승폭 반납한 코스피 전 종목 시세 보기 close , 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 114,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 111,400 2025.08.25 개장전(20분지연) 관련기사 코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자'코스피·코스닥 하락 마감… 기관 매수에 코스피 3100선은 지켜3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불' 전 종목 시세 보기 close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 287,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 293,000 2025.08.25 개장전(20분지연) 관련기사 '석유화학 사업재편 맞춤형 지원'…산은, 설비통폐합 기업에 저리 대출 나선다한국만 뒤처졌다…10년 후엔 중국이 '독주'한다는 리튬 시장[리튬 패권의 미래]②[리튬 패권의 미래]①美 리튬채굴 거절한 LG화학…전문가들 "자원안보 우려" 전 종목 시세 보기 close 이나, 재고 소진을 기반으로 이익 개선이 기대되는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 70,600 2025.08.25 개장전(20분지연) 관련기사 애플, 아이폰17 1차 출시국에 한국 포함…중국 부진 돌파구 케데헌 대박에 "뼈아프다"…아쉬움 가득한 OTT 업계 머리 맞댔다 코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세 전 종목 시세 보기 close , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 173,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 171,300 2025.08.25 개장전(20분지연) 관련기사 3100선 무너진 코스피…한국증시 '파란불'"韓바이오, 美 관세부과·약가인하 영향 적다"코스피, 외국인 매도에 3200선 내줘…코스닥도 800선 밑으로 전 종목 시세 보기 close , 금호석유화학 금호석유화학 011780 | 코스피 증권정보 현재가 110,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 112,000 2025.08.25 개장전(20분지연) 관련기사 '석유화학 사업재편 맞춤형 지원'…산은, 설비통폐합 기업에 저리 대출 나선다[특징주]석유화학 구조개편 시동…관련주 상승세고부가·비NCC도 못 버텼다…석화업계 위기 다운스트림으로 확산 전 종목 시세 보기 close 등의 비중 확대"를 조언했다"





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>