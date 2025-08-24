본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

한중 수교 33주년…중국 대사 "새 정부 출범후 한중 관계 좋은 출발"

공병선기자

입력2025.08.24 12:41

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국과 중국의 수교 33주년을 맞아 중국 대사가 새 정부 출범과 함께 한중 관계가 좋은 출발을 했다고 평가했다.


우원식 국회의장(오른쪽)이 20일 국회에서 다이빙 주한중국대사를 면담하기 전 악수하고 있다. 연합뉴스

우원식 국회의장(오른쪽)이 20일 국회에서 다이빙 주한중국대사를 면담하기 전 악수하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

다이빙 주한중국대사는 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "한국의 새 정부 출범 후 중한 관계는 좋은 출발을 보였다"며 "우리는 한국과 함께 양국 정상의 중요한 공감대를 잘 이행해 중한 전략적 협력 동반자 관계를 더 높은 수준으로 발전시키길 바란다"고 밝혔다.

다이 대사는 한국과 중국의 수교 33주년에 대해 "33년간 양국은 각 분야의 교류와 협력을 적극 추진해 공동 발전과 상호 성공을 실현했고 양국과 양국 국민에게 큰 혜택을 줬다"며 "새로운 정세 아래에 양측은 수교의 초심을 되새기고 견지하면서 시대에 맞춰 서로를 다시 인식해야 한다"고 말했다. 아울러 "호혜상생에 입각해 협력의 새 출발을 추진해야 한다"고도 덧붙였다.


그러면서 "최근 며칠간 많은 한국 우호 단체와 인사들이 저희 대사관에 편지나 꽃바구니를 보내는 등 축하를 전했다"며 "이날 마침 박병석 전 국회의장, 김태년·박정 더불어민주당 의원, 노재헌 동아시아문화센터 이사장으로 구성된 대통령 특사단이 중국을 방문한다. 특사단이 양국 수교 기념일에 중국을 방문하는 것을 환영한다"고 밝혔다.




공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 남은 건 물류센터 뿐"…'월급 469만원' 공장·건설현장서 밀려나는 韓 청년들 "이제 남은 건 물류센터 뿐"…'월급 469만원' 공장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"불닭볶음면 때문에 위궤양"…150억원 소송 건 인플루언서 '황당 행동'

中 새로운 펜데믹, '치쿤구니야'…백신 정말 없나

"친구 만나는데 한 달에 35만원 나가네"…'우정 모임비' 압박에 美Z세대 '한숨'[세계는Z금]

손흥민, 환상적인 프리킥으로 MLS 데뷔골

"비싸기도 하고 많이 안 먹을 거라서요"…'키즈 메뉴' 사 먹는 어른들

'코인 10억 이상 부자' 1만 명 시대…20대 보유액 최고

대만에 부는 '中 신분증' 공포…전수조사의 배경

새로운 이슈 보기