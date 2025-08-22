뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]파월 "관세발 물가 상승 일회성이란 게 기본 시나리오"
2025년 08월 22일(금)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
몸에 좋다는 땅콩버터 챙겨먹었더니…의외의 결과에 '화들짝'
"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국
"절대 만지면 안돼" 바다에 나타난 파란 포켓몬?…스페인 해변 발칵 뒤집은 '이것'
미모로 화제 모은 '유담' 31살에 벌써…9월부터 인천대서 교수로 강단 올라
'김문수·장동혁' 국힘 당대표 결선 진출…안철수·조경태 탈락
"살 빠지고 얼굴도 바뀌어"…'2주의 기적' 체험 가능한 놀라운 변화
"무섭다" 여행 취소 폭주에…'무료 항공권' 나눠주겠다는 태국
'흠뻑쇼'에 빠진 공무원들…티켓 꿀꺽에 무단관람 적발도