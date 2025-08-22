본문 바로가기
광주 광산구의회, ‘고용위기 선제대응지역’ 지정 환영

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.22 17:56

정부·지자체·기업 협력, 지역경제 회복 촉구

광주 광산구의회는 22일 광산구의 '고용 위기 선제대응지역' 지정과 관련해 성명서를 내고 환영의 뜻을 밝혔다. 의회는 지역경제 회복과 고용 안정을 위해 정부, 지자체, 기업, 노동계가 긴밀히 협력할 것을 촉구했다.

광주 광산구의회 의원들이 청사 앞에서 ‘고용위기 선제대응지역’ 지정을 환영하는 현수막을 들고 기념 촬영을 하고 있다. 광산구의회 제공

광산구는 최근 대유위니아 계열사 경영 악화와 금호타이어 광주공장 화재 등으로 고용 불안과 지역경제 침체 우려가 커지자 정부로부터 '고용 위기 선제대응지역'으로 지정됐다. 이번 지정은 정부가 고용 위기 발생 이전에 선제적으로 대응한 첫 사례로, 앞으로 6개월간 고용유지지원금, 직업훈련, 생활안정자금 융자 등 특별 지원을 받는다.


광산구의회는 성명에서 이번 지정을 위해 노력해 온 박병규 구청장과 공직자들에게 감사의 뜻을 표하며 "의회 차원에서도 지역경제 활성화와 고용 안정을 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다. 이어 "대책이 차질 없이 실현되도록 정부와 광주시, 기업, 노동계의 협력을 당부한다"고 강조했다.

그러면서 "제도가 형식에 그치지 않도록 실효성 있는 지원과 철저한 집행이 필요하다"며 "노동자의 일자리와 기업 회생을 지원하고 구민의 생계를 지키기 위해 모든 행·재정적 지원을 아끼지 말아야 한다"고 덧붙였다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
