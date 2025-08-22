에스네이처, ‘2025 BC카드·한경 레이디스컵’ 공식 협찬

클린뷰티 브랜드 에스네이처가 오는 8월 21일(목)부터 24일(일)까지 포천힐스CC(가든, 팰리스 코스)에서 개최되는 '2025 BC카드·한경 레이디스컵'에 공식 협찬사로 참여한다.

'BC카드·한경 레이디스컵'은 한국여자프로골프협회(KLPGA) 투어의 주요 대회 중 하나로, 매년 국내외 정상급 선수들이 참가해 골프 팬들의 큰 관심을 모으고 있다. 특히, 'BC카드·한경 레이디스컵 2025'의 총상금은 작년 대비 1억원 증가한 15억원으로 결정되어, 역대 최대 규모로 운영된다.

올리브영, 화해에서 매년 어워즈를 수상하며 '수분천재'라는 애칭으로 많은 사랑을 받고 있는 프리미엄 클린뷰티 스킨케어 브랜드 에스네이처는 이번 대회 기간 동안 브랜드 부스를 운영하며 관람객들을 대상으로 다양한 현장 이벤트를 진행한다. 부스를 방문해 인스타그램 팔로우 또는 카카오톡 플러스친구 추가를 하면 수분크림 10ml를 무료 증정하며, 핀볼 이벤트에 참여하는 모든 방문객에게도 에스네이처의 제품을 100% 증정할 예정이다. 또한 대회장 곳곳에서 홀보드, 진입로 보드, 진입로 배너 등을 통해 에스네이처 브랜드 배너를 확인할 수 있어, 현장을 찾는 관람객들이 다양한 방식으로 브랜드를 경험할 수 있도록 했다.

에스네이처는 "역대 최대 규모의 'BC카드·한경 레이디스컵 2025'와 함께 하게 되어 매우 뜻깊다"며" 수분천재로 불리며 검증받은 브랜드력을 바탕으로, 건강한 스포츠를 후원하며 앞으로도 다양한 협업을 통해 브랜드 가치를 널리 알릴 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



