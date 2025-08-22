케이코스메몰, ‘2025 K 뷰티 엑스포 대만’서 라운드랩·오브제·MOM’S BATH RECIPE 전시

대만 바이어·소비자 모두의 뜨거운 관심 속 글로벌 시장 확대 본격화

K 뷰티 전문 유통 플랫폼 '케이코스메몰(Kcosmemall)'이 지난 8월 15일부터 18일까지 대만 타이베이 세계무역센터에서 열린 '2025 K 뷰티 엑스포 대만(K Beauty Expo Taiwan 2025)'에 참가해, 국내 인기 브랜드 라운드랩(Round Lab), 오브제(Obge), 엄마의 목욕탕 레시피(mom's bath recipe)를 전시하며 글로벌 진출 행보에 속도를 높였다.

이번 전시에서 케이코스메몰은 스킨케어부터 바디케어에 이르는 다양한 K 뷰티 제품을 소개하며, 친환경 포뮬러, 저자극 성분, 비건 인증 제품 등 최신 뷰티 트렌드를 반영한 큐레이션으로 현지 바이어 및 소비자들의 높은 관심을 끌었다.

특히 전시 현장에서 대만 바이어들은 제품의 품질과 브랜딩 완성도에 깊은 인상을 받았으며, 실질적인 유통 협의가 활발히 진행됐다. 현지 소비자들 또한 제품에 대한 체험과 피드백을 적극적으로 공유, 특히 비건·클린 뷰티 콘셉트에 강한 공감을 나타냈다.

케이코스메몰은 단순한 유통을 넘어, 온·오프라인 통합 마케팅 전략과 KOL(왕홍) 라이브 방송 경험, 그리고 국가별 물류·인증 대행 시스템까지 아우르는 '글로벌 브랜드 진출 허브'로서의 경쟁력을 강조했다.

윤동현 케이코스메몰 대표는 "이번 엑스포를 통해 대만 시장에서도 K 뷰티에 대한 잠재 수요가 매우 크다는 것을 체감했다"며, "앞으로도 국내 유망 뷰티 브랜드를 대만 시장에 적극 유통하고, 현지 내수몰을 활성화해 대만 소비자들이 보다 쉽게 K 뷰티 제품에 접근할 수 있도록 할 계획"이라고 밝혔다.

또한 현재 케이코스메몰은 대만에 공식 지사인 'KCM TW'를 운영 중이며, 이번 엑스포를 계기로 해당 지사를 중심으로 대만 내 유통망을 본격화하고, 현지화된 마케팅 전략과 물류 체계를 구축해 더욱 체계적인 시장 공략에 나설 예정이다.





