'필리버스터 종료' EBS법 개정안 통과…노란봉투법·상법 줄줄이 대기

EBS법 개정안 끝으로 방송3법 모두 처리

방송 3법(방송법·방송문화진흥회법·한국교육방송공사법 개정안) 가운데 마지막으로 한국교육방송공사(EBS)법 개정안이 통과됐다. 다만 최대 쟁점 법안인 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)과 2차 상법 개정안 처리와 관련해 주말 내내 필리버스터(무제한 토론) 정국이 연출될 분위기다.

국회는 22일 열린 본회의에서 더불어민주당 주도로 EBS법 개정안을 재석 180명 중 찬성 179명, 반대 1명으로 처리했다. EBS법 국회 통과를 놓고 전날부터 필리버스터로 맞선 국민의힘은 표결에 불참했다.

앞서 EBS법 개정안 필리버스터 첫 주자인 최형두 국민의힘 의원은 전날 오전 10시42분부터 22일 오전 0시9분까지 약 13시간 27분 동안 EBS의 이사 추천 권한을 민주노총 언론노조에 공영방송을 예속시키는 법이라는 취지로 반대 논리를 펼쳤다. 이정헌 민주당 의원은 이날 0시9분께부터 10시56분까지 공영방송의 역할을 강조하며 법안 취지를 설명했다. 민주당 최고위원인 김병주 의원도 "국민의힘은 언론을 국민께 돌려주는 게 싫은 것으로 보인다"고 지적했다.

최형두 국민의힘 의원이 21일 국회 본회의에서 한국교육방송공사법 일부개정법률안(EBS법)이 상정되자 무제한토론(필리버스터)을 하고 있다. 2025.8.21 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

여야 필리버스터 대치 정국은 이번 주말까지 계속된다. 이달 23~25일 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)과 2차 상법 개정안에 대한 필리버스터와 표결이 줄줄이 예정된 상태다. 송언석 국민의힘 비대위원장은 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "기업을 해외로 내쫓고 투자와 성장의 발목을 꺾어버릴 경제 내란법이다. 이런 법을 일방적으로 강행 처리하려고 하는 민주당은 경제 내란 세력"이라고 말했다.

필리버스터 전략에도 변화가 있을지 관심이 쏠린다. 지난 5일 통과된 방송법 필리버스터의 경우 신동욱 국민의힘 의원, 김현 민주당 의원, 이상휘 국민의힘 의원의 노종면 민주당 의원 순서로 진행됐다. 방문진법의 경우 방송법 표결 직후 김장겸 국민의힘 의원이 필리버스터에 나섰으나 7월 임시국회 회기 종료에 따라 7시간여 만에 자동 종료됐다. 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 아시아경제와의 통화에서 "겨우 24시간 하는 필리버스터에서조차 야당에게 발언 기회를 주지 않는 사고는 민주주의에 대한 기본적 인식이 없는 것"이라고 지적했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



