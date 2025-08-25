위기 해결도 수익 확대도 연 4%대 최저금리로! 올뉴스탁론에 즉시 문의!

'스탁론'에 대한 관심이 다시 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 대비 최대 400%까지 투자할 수 있는 증권 연계 신용 상품으로, 시장 흐름에 빠르게 대응하고자 하는 투자자들 사이에서 활용도가 크다.

다만 최근에는 DSR 규제와 금리 인상으로 인해 과거보다 이용 문턱이 높아진 상황이다. 기존 대출이나 소득 증빙 문제로 승인이 어려워졌고, 이자 부담 또한 무시할 수 없다.

이런 상황에서 올뉴스탁론이 구원투수로 나섰다. DSR 무관하게 이용할 수 있는 상품은 물론 연 4%대 최저금리로 이용 가능한 상품까지 취급하며 선택의 폭을 넓힌 것이다.

◆ 올뉴스탁론, DSR 무관 상품에 연 4%대 최저금리 상품으로 다양한 선택지를!

올뉴스탁론에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 월 0.4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 활용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

올뉴스탁론에 대해 자세히 알고 싶은 투자자는 고객상담센터(☎1599-8666)로 연락하면 대출 여부와 무관하게 언제든 전문상담원과 편리하게 상담할 수 있다.

○ 보유하고 있는 대출액이나 소득 무관하게! (DSR 무관)

○ 최대 4배 주식자금 활용 가능! (본인 자금 포함)

○ 증권 신용/미수 당일 즉시 대환 가능!

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 기존 증권사 신용, 스탁론으로 매수가 어려웠던 종목도 OK!

* 올뉴스탁론 고객상담센터 : 1599-8666

바로가기 : https://allnewstockloan.co.kr?agency=HTS

POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 005490 | 코스피 증권정보 현재가 305,500 전일대비 5,500 등락률 +1.83% 거래량 77,642 전일가 300,000 2025.08.25 12:34 기준 관련기사 '쪼개고 붙이고' 대기업 계열사 석달새 12개↑…시너지분야 다수 편입 연 4%대 최저금리 스탁론 출시…주식자금 활용 부담 확 낮췄다韓 건설 노동자 사망률, OECD 10대국 평균의 2배 '최악' 전 종목 시세 보기 close , 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 132,200 전일대비 4,000 등락률 +3.12% 거래량 237,664 전일가 128,200 2025.08.25 12:34 기준 관련기사 코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자'코스피, 잭슨홀 경계감에도 1% '우뚝'…코스닥도 오름세연 4%대 최저금리로 신용미수대환은 물론 저가매수자금 마련까지 전 종목 시세 보기 close , 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 53,000 전일대비 300 등락률 -0.56% 거래량 689,458 전일가 53,300 2025.08.25 12:34 기준 관련기사 [특징주]트럼프, 우크라이나 공격 지원 시사…방산주 강세[특징주]트럼프·푸틴 회담에 종전 기대↑…국내 방산주 급락10대그룹 시총 증가율 1위는 한화…관세가 바꾼 증시 지형 전 종목 시세 보기 close , 한화엔진 한화엔진 082740 | 코스피 증권정보 현재가 41,150 전일대비 400 등락률 -0.96% 거래량 536,529 전일가 41,550 2025.08.25 12:34 기준 관련기사 DSR 무관 상품 vs 연 4%대 금리 상품… 스탁론 선택지 넓어진다[마켓 ING]코스피 쉬는 사이 뛰는 코스닥잘나가던 한화그룹株, 주가 급브레이크 전 종목 시세 보기 close , 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 100,700 전일대비 16,300 등락률 +19.31% 거래량 2,534,923 전일가 84,400 2025.08.25 12:34 기준 관련기사 [특징주] 정부 경제성장전략에 '휴머노이드' 포함…로봇주↑[특징주]'휴머노이드 액추에이터 특화' 로보티즈, 13%대 상승"잠재가치 무려 7경2000조원"…공장·농장·빌딩서 활약하는 '피지컬 AI' 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>