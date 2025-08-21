이노비즈협회, 중국 혁신 플랫폼 '36Kr-KSI'와 업무협약

이노비즈기업 중국 진출 거점 마련

이노비즈협회는 20일 중국 베이징 하이뎬구 정부 기관 회의실에서 36Kr-KSI와 혁신기술 기업 발전을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

36Kr-KSI는 2010년 설립된 중국 정부 지정 혁신·스타트업 생태계 대표 기관인 36Kr홀딩스 산하 플랫폼이다. 100만개 이상의 기업·투자자 네트워크를 토대로 투자, 인큐베이팅, 미디어, 컨설팅, 공유오피스 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.

이노비즈협회와 중국 혁신 플랫폼 36Kr-KSI 주요 관계자들이 업무협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. 이노비즈협회 AD 원본보기 아이콘

이번 협약식에는 정광천 이노비즈협회 회장과 임형택 글로벌위원장, 장현주 부회장, 백성욱 인공지능(AI)위원회 부위원장 등 협회 주요 임원들이 참석했다. 중국 측에서는 36Kr-KSI 동보 대표와 베이징시 및 하이뎬구 정부 관계자들이 동참해 협력 의지를 확인했다.

양 기관은 협약에 따라 ▲이노비즈기업과 중국 혁신기업 간 교류 확대 ▲36Kr-KSI 소유 베이징 공유오피스 공간 무상 제공 및 임대료 할인 ▲한국 전용 온라인 상담창구 개설과 현지 정착 지원 등 다양한 지원사업을 함께 추진한다.

협회는 베이징 내 6개 36Kr-KSI 공유오피스에 '한국이노비즈협회' 현판도 설치했다. 세부적으로는 ▲학원8호 사무소 ▲싼리툰 사무소 ▲대학로 사무소 ▲중관촌창업거리 사무소 ▲중관촌 AI 북위 사무소 ▲샹디 사무소 등이다. 이곳은 이노비즈기업이 자유롭게 이용하며 현지에 안착할 수 있는 거점 역할을 하게 된다.

정광천 회장은 "이번 협약으로 이노비즈기업의 안정적인 중국 진출 기반을 마련했다"며 "양국 혁신기업 간 협력 모델을 더욱 확장해 글로벌 경쟁력 강화에 주력하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



