본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

연천군, 제12차 장사시설 건립추진 자문위원회 개최

이종구기자

입력2025.08.21 17:36

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 연천군은 지난 19일 본관 2층 상황실에서 제12차 연천군 장사시설 건립추진 자문위원회를 개최했다고 21일 밝혔다.

연천군은 지난 19일 본관 2층 상황실에서 제12차 연천군 장사시설 건립추진 자문위원회를 개최하고 있다. 연천군 제공

연천군은 지난 19일 본관 2층 상황실에서 제12차 연천군 장사시설 건립추진 자문위원회를 개최하고 있다. 연천군 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 회의에서는 위원장·부위원장 선출, 종합장사시설 단독형 사업 추진 결정, 기존 후보지 사업 추진 및 인센티브 조정(안) 등 주요 안건을 심의했으며, 모든 안건이 원안대로 의결되었다.


정남훈 위원이 제2대 자문위원장으로, 신산철 위원이 부위원장으로 선출돼 위원회를 이끌게 됐으며, 단독형 종합장사시설 사업을 조속히 추진하는 것에 뜻을 모았다. 또한 기존 후보지 사업 추진과 규모 축소에 따른 인센티브 조정이 불가피함에 따라 주민 갈등 해소와 충분한 소통을 바탕으로 사업이 추진될 수 있도록 의견이 모아졌다.

연천군은 이번 자문위원회 논의 결과를 바탕으로 △주민 협의 및 신속한 행정절차 추진 △기본구상 수립 및 타당성 조사 용역 △사업 추진 방향 홍보 등을 진행할 계획이다.


연천군 관계자는 "종합장사시설 건립은 지역 주민의 복지와 삶의 질 향상에 중요한 사업"이라며 "투명한 절차와 충분한 소통을 통해 안정적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

외국인, 수도권 주택 맘대로 못 산다…"사전허가 받고 2년간 실거주" 외국인, 수도권 주택 맘대로 못 산다…"사전허가 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"기분 나빠, 절대로 가지 마라"…세상 불친절한 나라 압도적 1위

건강해지려고 마라톤 뛰었는데…암 위험 높아진다고?

야구장에서 먹는 컵육회, 괜찮아요?

삼겹살에 소주, 아시아인에겐 '독'…"대장암 위험 높여"

"상석에 앉아 꾸짖나? 이건 굴욕이야"…백악관 공개 사진에 유럽 '발칵'

"이제 무비자로 한국 갈 수 있대"…9월부터 중국인이 몰려온다

"아 왜 또 떨어뜨려"…현대차 로봇, 사람 훼방에도 끄떡없네

새로운 이슈 보기