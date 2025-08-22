본문 바로가기
롯데하이마트, 여름 마지막 특가…에어컨 등 최대 80만원 혜택

김흥순기자

입력2025.08.22 06:00

이달 말까지 행사카드 구매 시 캐시백
주요 브랜드 인기상품 인터넷 최저가 판매
으뜸효율 가전제품 환급사업 할인도 병행

롯데하이마트 는 이달 말까지 에어컨 행사상품 구매 시 최대 80만원 캐시백 혜택을 제공하고, 선풍기, 믹서기 등 여름 인기 가전을 인터넷 최저가 수준에 선보이는 여름 마지막 특가 세일을 진행한다고 22일 밝혔다.


롯데하이마트 여름 마지막 특가세일. 롯데하이마트 제공

롯데하이마트 여름 마지막 특가세일. 롯데하이마트 제공

대표적으로 LG전자 '휘센 오브제컬렉션 타워Ⅰ 9시리즈(2in1)' 등을 롯데카드, 신한카드 등 행사카드로 구매 시 최대 80만원 캐시백 혜택을 제공한다. 삼성전자 '무풍갤러리(2in1)' 등을 구매하면 최대 30만원 즉시 할인 혜택을 제공한다. 이 밖에도 캐리어 '에어로A(23평형)' 구매 시 20만원대 상당의 '클라윈드' 공기청정기를 무상 증정하고, 삼성전자 '무풍갤러리(19평형) 2in1' 255만원, LG전자 '오브제 칸(18평형) 2in1' 210만원, 캐리어 '에어로A(18평형) 2in1' 185만원 등 주요 브랜드의 인기 상품도 인터넷 최저가 수준에 선보인다.

선풍기, 믹서기 등 여름 인기 가전, 더위에도 편하게 요리할 수 있는 인덕션, 밥솥 등 '불 없는 가전'도 인터넷 최저가 수준에 제공한다. 신일 '기계식 선풍기'를 5만4900원에, 테팔 '미니 초고속 블렌더 블렌드 업'을 10만9000원에, LG전자 '디오스 인덕션'을 164만원에, 쿠쿠 '트윈프레셔 압력 전기밥솥(10인용)'을 44만9000원에 각각 제공한다.


롯데하이마트는 또 정부의 '으뜸효율 가전 환급 사업'에 맞춰 진행 중인 혜택을 지속해서 제공해 행사상품을 인터넷 최저가 수준에 제공한다. 대표 할인 상품은 삼성전자 'QLED 4K(75형)' TV 269만원, '비스포크 AI' 콤보 세탁건조기 389만9000원, LG전자 '일반형 2도어(317L)' 냉장고 57만원 등이다. 으뜸효율 가전은 2개 품목 이상 구매 , '다품목 구매 혜택' 등을 더해 추가 할인 혜택도 제공한다.


문총 롯데하이마트 대형가전부문장은 "에어컨, 선풍기 등을 좋은 혜택에 구매할 수 있는 여름 마지막 특가 세일을 마련했다"며 "인기 상품들을 인터넷 최저가 수준에 구매하고 남은 여름을 시원하게 보내시기를 바란다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

